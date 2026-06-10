Del CJNG y Comando Tlahuica: la historia detrás de la foto de Cuauhtémoc Blanco con “La Tripa”, “El Profe” y “El Ray”

Un collage policial muestra una foto histórica difuminada y tres polaroids superpuestas de Raymundo Isidro Castro, Homero Figueroa Meza e Irving Eduardo Solano Vera, con los ojos cubiertos, reflejando su contexto judicial y caída en Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, el pasado 6 de junio en San Pedro Cholula, Puebla, volvió a traer a la memoria una fotografía tomada en Yautepec, Morelos, en 2018, cuando tres líderes criminales posaron junto al entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Hoy, ocho años después, uno a uno han ido cayendo. Uno murió asesinado en prisión, otro purga una condena de 28 años y el tercero acaba de ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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La imagen no salió a la luz pública sino hasta enero de 2022. En ella aparecen cuatro hombres posando juntos en lo que parece el interior de un recinto en Yautepec. De izquierda a derecha: Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”; Figueroa Meza, “La Tripa”; Blanco; y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”. Para ese momento, dos de los tres ya habían caído. Solo “La Tripa” seguía libre.

La respuesta de Cuauhtémoc Blanco, entonces gobernador de Morelos fue: “Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar”. Desde entonces no volvió a retomar el tema.

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“El Ray”: del futbol en Yecapixtla al motín de Atlacholoaya

Raymundo Isidro Castro, “El Ray”, fue el primero en caer. Originario de Acapulco, Guerrero, heredó la plaza de Cesáreo Adrián Alias, “La Guajolota”, quien había recuperado territorio para el Cártel del Pacífico Sur antes de ser detenido en 2013.

“La Guajolota” permaneció en prisión siete años hasta su muerte por paro respiratorio en el penal de Atlacholoaya en septiembre de 2020. Desde 2014, el Ray era identificado como uno de los principales generadores de violencia en el oriente y norte de Morelos, donde el CJNG comenzó su expansión. Operaba directamente para Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Aficionado al futbol desde pequeño, el Ray patrocinó equipos en el oriente de Morelos y ganó varios torneos regionales. Según reportes, habría adquirido junto con el exalcalde de Yecapixtla, José Refugio Amaro Luna, al equipo Guerreros de Yecapixtla, en la Tercera División del balompié mexicano.

Las investigaciones que lo llevaron a prisión se intensificaron en abril de 2019, tras un enfrentamiento armado en el restaurante Los Estanques, en Cuautla, donde seis personas murieron, entre ellas tres menores de edad. El objetivo de los atacantes habría sido el propio Ray, quien logró escapar. Cayó detenido el 7 de mayo de 2019 en Puebla y fue trasladado al Centro de Reinserción Social “Morelos”, en Atlacholoaya, Xochitepec.

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No duró seis meses en prisión. El 29 de octubre de 2019 estalló una riña en el penal que dejó un muerto y seis heridos. Al día siguiente, el 30 de octubre, un motín de aproximadamente 200 reos de los dormitorios cuatro y nueve terminó con la vida de seis internos, entre ellos el Ray. La necropsia determinó que murió por “laceración cerebral por contusión encefálica hemisférica derecha, secundaria a traumatismo craneoencefálico”. Las heridas provenían de armas blancas y objetos punzocortantes.

Cuauhtémoc Blanco había celebrado la detención del Ray con estas palabras: “Delincuente que causó mucho daño a las familias”. Para ese entonces, la fotografía que los mostraba juntos aún no era pública.

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“El Profe”: de agente ministerial a jefe del CJNG en Morelos

Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, es Originario de Cuautla. Ingresó a la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos el 27 de julio de 2000 como policía del Grupo de Investigación de Homicidios. Permaneció en la corporación hasta noviembre de 2003, reingresó en enero de 2005 y operó como agente ministerial hasta enrolarse formalmente en el mundo criminal de la mano de la Barbie.

Fue en esa etapa cuando conoció a Salvador Pintado, compañero en la procuraduría estatal, quien lo introdujo al sicariato. Pintado fue detenido en mayo de 2009. El Profe siguió activo.

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Fue detenido por primera vez en 2010 bajo cargos de narcotráfico, pero volvió a las calles. El detonador que intensificó su búsqueda fue el hallazgo de una mina en Taxco, Guerrero, usada como fosa clandestina: las autoridades exhumaron 55 cadáveres a 150 metros de profundidad.

Para julio de 2015, registros de prensa lo ubicaban ya con el alias de “El Gato”, ligado a una banda de secuestradores en Morelos. Según reportes de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Solano Vera era investigado por el asesinato de al menos 30 personas.

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En ese periodo también se recrudeció su pugna con Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”, líder de los Rojos, quien disputaba el territorio de Morelos antes de ser detenido en 2019 y condenado posteriormente a 20 años de prisión. Tras la muerte del Ray en el penal, el Profe quedó como principal cabecilla del CJNG en Morelos.

Así anunciaba Cuauhtémoc Blanco su detención. (Captura de pantalla)

La madrugada del 16 al 17 de febrero de 2021 elementos del Ejército y la Policía Federal Ministerial lo localizaron en la colonia Santa Rosa de Cuautla. Intentó huir en motocicleta al percatarse del operativo, pero soldados le bloquearon el paso. Lo encontraron en pijama, con más de 1,100 pastillas de fentanilo empaquetadas en 12 bolsas, una pistola con 28 cartuchos y un cargador adicional con 26 municiones.

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Blanco también celebró esa captura y la difundió en sus redes.

En julio de 2024, la FGR obtuvo una sentencia condenatoria de 28 años de prisión para Solano Vera por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Siete meses después de la detención del Profe, en enero de 2022,la fotografía de los tres criminales junto al exfutbolista del América salió a la luz.

“La Tripa” cobró 70,000 pesos al mes en el gobierno de Blanco

(Crédito: Gabinete de Seguridad)

Antes de consolidarse como presunto jefe del Comando Tlahuica, Homero Figueroa Meza ocupó un cargo dentro de la administración municipal de Cuernavaca. Durante la alcaldía de Blanco, entre 2016 y 2019, se desempeñó como asesor jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), organismo cuya Junta de Gobierno presidía el propio alcalde.

El periódico Reforma reveló que hasta septiembre de 2018, “La Tripa” cobraba 70,000 pesos mensuales en esa posición. Una investigación periodística de 2023 lo ubicó como generador de violencia de alta relevancia en Morelos y señaló que habría asumido el control operativo del propio SAPAC durante esa misma alcaldía.

Su detención ocurrió el 6 de junio en San Pedro Cholula. Agentes de la SSPC y la FGR interceptaron a Figueroa Meza, de 47 años, en compañía de Sandra León Varo, de 33. Llevaban consigo un arma corta, identificaciones apócrifas, dosis de marihuana y cristal, y se trasladaban en un vehículo que fue asegurado.

Las autoridades lo señalan como líder del Comando Tlahuica, célula con presencia en Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, en el oriente de Morelos.

A ese grupo se le atribuyen homicidios, extorsiones, secuestros y posibles vínculos con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, perpetrado en febrero de 2019. Fuentes federales también lo vinculan con el Cártel Independiente de Acapulco como antecedente y con una alianza con Guerreros Unidos-Los Acapulco.