No solo por robo de relojes de lujo: son vinculados por secuestro exprés “El Pri” y “El Chaneke”

El video, grabado desde la dashcam de un vehículo, muestra una autopista con tráfico en un día soleado. Se observa cómo un automóvil plateado se detiene abruptamente en el carril, interrumpiendo el flujo vehicular. Una persona vestida de negro desciende del auto detenido mientras la cámara registra una rápida desaceleración a cero kilómetros por hora. Esta secuencia corresponde a un presunto asalto armado a un camión de carga, ocurrido en la autopista cerca de Tecamac, Estado de México, tras salir del AIFA.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó sobre la detención de José Alberto “N”, alias “El Pri”, y Carlos “N”, alias “El Chaneke”, quienes son investigados por su presunta participación en el robo de dos unidades de carga que transportaban relojes de alta gama.

Los sujetos fueron capturados mediante una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de robo, luego de las investigaciones derivadas de un violento atraco ocurrido el pasado 25 de mayo en el Estado de México y que se hizo viral por las imágenes que se compartieron en redes sociales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, las víctimas salieron de la aduana ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de dos unidades de carga que transportaban relojes de lujo propiedad de una empresa privada.

Cuando circulaban sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia Granjas de Ecatepec, fueron interceptados presuntamente por “El Pri”, “El Chaneke” y otros tres sujetos que viajaban en dos vehículos.

PUBLICIDAD

Los agresores amagaron a los conductores con armas de fuego y los obligaron a descender de las unidades para posteriormente tomar el control de los vehículos de carga.

Conductores fueron privados de la libertad

Detenidos tras el robo a las afueras del AIFA. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las investigaciones revelaron que mientras dos de los delincuentes condujeron las unidades robadas hacia una zona despoblada en el municipio de Teoloyucan, el resto de los involucrados privó de la libertad a los operadores.

PUBLICIDAD

Las víctimas fueron obligadas a abordar otro vehículo y permanecieron retenidas durante aproximadamente dos horas antes de ser abandonadas en un camino de terracería en el mismo municipio.

Gracias a los sistemas de geolocalización de las unidades, el monitoreo de cámaras del C5 de la SSEM y el apoyo de la Policía Municipal, las autoridades lograron recuperar los vehículos de carga poco tiempo después del robo.

PUBLICIDAD

Integraban grupo delictivo “Los Macetas”

Las autoridades informaron que los detenidos estarían vinculados con un grupo criminal conocido como “Los Macetas”, dedicado al robo violento de vehículos y transporte de carga en municipios como Ecatepec, Teoloyucan y Huehuetoca.

Las investigaciones señalan que ambos sujetos se refugiaban en Huehuetoca para evadir la acción de la justicia, aunque finalmente fueron ubicados y detenidos el pasado 5 de junio.

PUBLICIDAD

Además, la FGJEM recordó que José Alberto “N”, alias “El Pri”, ya había sido detenido el pasado 22 de enero por su probable participación en el delito de encubrimiento por receptación, luego de ser encontrado en posesión de un vehículo con reporte de robo.

Por esos hechos fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de firma periódica, obligación que presuntamente incumplió.

Videos de seguridad fueron clave para identificarlos

Los sujetos capturados fueron identificados como los conductores en el crimen. Crédito: FGJEM

Uno de los elementos más importantes para la investigación fue el sistema de videovigilancia instalado en una de las unidades afectadas.

Las imágenes captaron el momento exacto del asalto y posteriormente fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales, lo que permitió a las autoridades desarrollar diversas líneas de investigación.

PUBLICIDAD

A través de trabajos de inteligencia, análisis de gabinete e intercambio de información entre corporaciones de seguridad, se logró identificar a los presuntos responsables y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Tras cumplimentar la orden de aprehensión por secuestro exprés con fines de robo, José Alberto “N” y Carlos “N” fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

PUBLICIDAD

De ser encontrados culpables por un juez, ambos podrían enfrentar penas de hasta 90 años de prisión.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de los involucrados en este caso que generó gran impacto mediático debido al millonario cargamento de relojes de lujo robado tras salir del AIFA.

PUBLICIDAD