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Cuántos goles marcará México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

La IA también distribuye los goles previstos entre los jugadores más destacados

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La inteligencia artificial también distribuye los goles previstos entre los jugadores más destacados (X@miseleccionmx)
La inteligencia artificial también distribuye los goles previstos entre los jugadores más destacados (X@miseleccionmx)

El próximo jueves 11 de junio, la Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Ante la inminente competencia, una de las dudas principales es la cantidad de goles que registrará el combinado tricolor durante el torneo.

Según proyecciones de inteligencia artificial y simuladores estadísticos, se espera que el equipo marque entre cinco y seis goles en la Fase de Grupos.

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Por su parte, algoritmos de Machine Learning anticipan un rendimiento acorde a los antecedentes bajo la dirección de Javier Aguirre. Estudios recientes, citados por herramientas como ChatGPT, estiman que el equipo podría finalizar el torneo con una cifra total de entre ocho y nueve goles, mientras que el Conicet calcula una probabilidad del dos por ciento para que México alcance las instancias finales.

Foto de archivo de Johan Vásquez platicando con Santiago Giménez en un entrenamiento de la selección mexicana. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 6 de junio de 2026. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo de Johan Vásquez platicando con Santiago Giménez en un entrenamiento de la selección mexicana. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 6 de junio de 2026. REUTERS/Henry Romero

La IA estima hasta seis goles en la Fase de Grupos

El análisis de algoritmos predictivos muestra resultados consistentes para los tres partidos iniciales de México en el Grupo A. Las simulaciones indican que la selección marcaría dos goles en cada uno de sus encuentros de la primera ronda: frente a Sudáfrica (2-0), contra Corea del Sur (2-1) y ante República Checa (2-0).

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  • México 2-0 Sudáfrica
  • México 2-1 Corea del Sur
  • México 2-0 República Checa

La suma proyectada para la Fase de Grupos coloca a México con un mínimo de cinco y un máximo de seis goles, dependiendo de las variaciones en los modelos matemáticos. La cifra responde al análisis de plantillas, historial reciente y ajustes por localía, ya que el Estadio Azteca influye en el rendimiento esperado del conjunto nacional, según los estudios mencionados.

La Selección Mexicana comienza a tomar forma para enfrentar los últimos compromisos antes del Mundial.
La Selección Mexicana comienza a tomar forma para enfrentar los últimos compromisos antes del Mundial.

Goles previstos en las rondas de eliminación directa

Al avanzar hacia la etapa de eliminación directa, los modelos de inteligencia artificial amplían el pronóstico para el Tri. En los Dieciseisavos de Final (Ronda de 32), el algoritmo prevé una victoria de México por 2-1, lo que implicaría dos goles adicionales en esa instancia. Para Octavos de Final, la proyección anticipa un solo gol a favor antes de una eliminación ante Brasil con marcador final de 1-2.

Sumando las fases, la estimación global para el desempeño ofensivo de México en el torneo oscila entre ocho y nueve goles. El ajuste de probabilidad realizado por el Conicet atribuye al equipo mexicano apenas un dos por ciento de opciones para avanzar más allá de los octavos, cifra que refleja la dificultad del cuadro según la inteligencia artificial.

DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE COLOMBIA Y CELEBRAR EN MÉXICO DURANTE EL MUNDIAL. (Infobae/Jenifer Nava)

Raúl Jiménez y Julián Quiñones, los posibles goleadores del Tri

La inteligencia artificial también distribuyó los goles previstos entre los jugadores más destacados del plantel dirigido por Aguirre. Entre las herramientas analizadas, se identifica a Raúl Jiménez, y a Julián Quiñones como los principales candidatos a ser máximo goleador del Tri. La proyección individual sitúa el tope personal en dos o tres anotaciones para el líder de goleo nacional.

Por otra parte, los modelos basados en el análisis de rendimiento de plantillas identifican a Edson Álvarez como la figura táctica más influyente en el esquema mexicano. El análisis considera variables como la localía, la experiencia internacional y la participación en torneos recientes para construir el perfil estadístico de cada futbolista.

Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Israel Reyes with teammates during training REUTERS/Raquel Cunha
(REUTERS/Raquel Cunha)

Los algoritmos consultados integran decenas de simulaciones de partidos, evaluaciones de plantillas y tendencia de goles en torneos previos. El resultado: una expectativa numérica que marca el techo para la ofensiva mexicana en la próxima Copa del Mundo, con una cuota total estimada de entre ocho y nueve goles y una distribución individual encabezada por Jiménez y Quiñones.

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