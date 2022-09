“Atole servido en jarrito y bien espeso”: los mejores memes del Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

Los memes y bromas en redes sociales fueron una de las reacciones de la población al Cuarto Informe de Gobierno de AMLO. (Fotos: CUARTOSCURO | Twitter/@chihua56)

Este jueves 1 de septiembre Andrés Manuel López Obrador presentó su Cuarto Informe de Gobierno, en el que presumió las acciones y logros obtenidos por su administración.

Su discurso tuvo lugar en los pasillos de Palacio Nacional, en donde varias de las más destacadas figuras del gabinete acompañaron al presidente. En primera fila se posicionaron los posibles candidatos de Morena a la presidencia: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

Entre el resto de invitados se ubicaron otros funcionarios como Alejandro Gertz Manero, Leticia Ramírez, Manuel Bartlett, Rocío Nahle y Miguel Torruco Marqués.

El acto presidencial provocó un sinfín de reacciones, como podía esperarse. Por parte de los integrantes de su gobierno abundaron las felicitaciones y muestras de apoyo. Desde el bloque opositor, por supuesto, llovieron las críticas y comentarios de rechazo a los datos presentados por AMLO.

De igual modo, la ciudadanía no tardó en expresarse al respecto y, a lo largo de la noche, compartieron múltiples bromas y memes sobre el Cuarto Informe de López Obrador.

AMLO mientras se prepara para el 4o. informe de Gobierno. pic.twitter.com/noTOR2n76b — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) September 1, 2022

Los mejores memes sobre el Cuarto Informe

La gran mayoría de comentarios y memes alusivos al Cuarto Informe de Gobierno de AMLO acusaron posibles errores y mentiras por parte del mandatario, a quien incluso compararon con un payaso a través de las publicaciones en diversas plataformas.

(Captura: Twitter/@chihua56)

De igual manera, las y los presentes e integrantes de la Cuarta Transformación (4T) fueron comparados con estos característicos y cómicos personajes.

(Imagen: Twitter/@MargaBlla)

“Vamos bien”, una de las frases más recordadas del presidente López Obrador, también fue objeto de múltiples críticas en redes sociales, debido a que muchas personas consideraron que, a dos años de terminar, el gobierno morenista no ha conseguido los avances prometidos y esperados.

(Imagen: Twitter/@cont_01)

Incluso hubo quienes sugirieron que el titular de Ejecutivo Federal había mentido y refirieron a una popular frase en el argot mexicano: “dar atole con el dedo”, la cual se utiliza para decir que alguien intenta engañar a otras personas.

Así es el nuevo formato para el informe de AMLO: atole servido en jarrito y bien espeso... pic.twitter.com/MgQrYFE49N — Miguel Angel Muñoz S.- Observatorio Yucateco (@MiguelA02600235) September 1, 2022

¿Qué dijo AMLO en su Cuarto Informe?

Uno de los primeros aspectos destacados por AMLO fueron los avances en plan de cero corrupción, el cual aseguró que ha permitido un ahorro de casi 2.4 billones de pesos.

De igual manera, aseguró que su gobierno condena las violaciones a los derechos humanos. “La autoridad no es cómplice ni tampoco ejecutora de torturas ni masacres, no se permiten relaciones de complicidad con nadie. Se combate la impunidad y no dejar sin castigo ningún delito”, comentó López Obrador y mencionó las investigaciones en el caso Ayotzinapa como prueba de lo anterior.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rindió su cuarto informe de gobierno en las inmediaciones de Palacio Nacional. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Asimismo, aprovechó la oportunidad para defender dos de sus principales estandartes: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Reforma Eléctrica. Sobre el AIFA señaló que “ha sido uno de los proyectos que ha generado 169 mil 312 empleos”. Respecto a la reforma constitucional, aseguró que “la CFE está siendo rescatada de lo que la caracterizó por funcionarios corruptos y antipatriotas”.

Hacia el final de la presentación defendió que se ha reducido la incidencia delictiva durante su gobierno. “La paz es fruto de la justicia y la clave está en la atención a los jóvenes y a la población más vulnerable así como de los marginados”. Mencionó una reducción de 29.3% en los delitos del fuero federal y puntualizó que los homicidios han bajado en un 2.82%.

Uno de los últimos mensajes del presidente en la recta final del evento fue la reiteración de su cariño al pueblo mexicano, así como de su confianza en el proyecto que impulsa su partido.

“Ha crecido mi respeto y el amor al pueblo, creo que triunfará la Cuarta Transformación”.

