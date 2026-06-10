Christian Nodal comparte atrevida fotografía de Ángela Aguilar en sus redes sociales

Días después de su concierto en la Plaza de Toros La Monumental, Christian Nodal publicó en sus historias de Instagram una fotografía descansando con Ángela Aguilar. (@angela_aguilar_)

Christian Nodal comparte fotografía de Ángela Aguilar en minifalda y exhibe su anillo de compromiso días después del concierto en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, donde la pareja volvió a acaparar la atención pública con su aparición en el escenario.

La imagen, publicada en las historias de Instagram del sonorense, muestra a Aguilar recostada en un sillón. Solo se ven sus piernas, de la cintura a los pies: minifalda y botas vaqueras. Lo que no pasó desapercibido fue la posición de su mano, con la que lució su anillo de compromiso, el de oro plateado con diamante oval.

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En un segundo video publicado ese mismo día, aparece un amigo de Nodal a punto de cocinar para la carne asada que organizaron.

Ángela fue la primera en retomar las redes tras el show del 29 de mayo

Antes de que Nodal subiera la fotografía, la hija de Pepe Aguilar quien reactivó su actividad en redes. La cantante publicó un video con imágenes detrás de cámaras del concierto del 29 de mayo en La Monumental, parte de la gira Pa’l Cora del intérprete de Bandera blanca.

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Christian Nodal subió a sus historias de Instagram una fotografía de Ángela Aguilar en minifalda y botas vaqueras, con el anillo de compromiso visible, mientras ese mismo día una revista los captó saliendo juntos de un restaurante en Beverly Hills. (@nodal / @angela_aguilar_)

El material incluye el abrazo que le dio a su esposo en un túnel del recinto, momentos antes de que él saliera al escenario, su proceso de maquillaje y peinado en el camerino, y charlas con su hermano Leonardo Aguilar, quien también estuvo presente esa noche.

Nodal reaccionó de inmediato al material compartiéndolo en sus propias cuentas. “Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto amor, lo hizo todavía más bonito. Gracias por estar para él, por recibirnos con cariño y por recordarnos que la música siempre será nuestro refugio. Los quiero mucho”, escribió Ángela Aguilar en la publicación, con los comentarios desactivados.

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Días después, la cantante reapareció en sus redes sociales y compartió en su perfil de Instagram varias historias en las que posó con ambos anillos en un mismo dedo. En otra de las fotos subidas, Christian Nodal aparece a su lado. La cantante también se tomó selfies con la mano al frente y en el rostropara que ambas joyas quedaran a cuadro y agregó dos emojis de corazón, uno blanco y otro rosa.

La reacción en redes no tardó. Varios internautas apuntaron que el gesto de mostrar el anillo fue deliberado.

La pareja fue captada en Beverly Hills

Tras el concierto del 29 de mayo en La Monumental, Christian Nodal y Ángela Aguilar retomaron sus redes sociales con contenido que volvió a colocarlos en el centro de la conversación: una fotografía atrevida, una carne asada con amigos y una cena de más de tres horas en Beverly Hills. (Facebook Musicvibe)

Ese mismo día en que Chrsitian Nodal publicó la fotografía de Ángela, una revista captó a la pareja a la salida de un restaurante en Beverly Hills. “Muy acaramelados encontramos a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras una cena de más de tres horas con amigos”, escribió el medio.

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La imagen se sumó a una semana en la que la pareja no salió de los reflectores. El festejo del concierto del 29 de mayo en La Monumental también generó polémica por un video en el que Nodal aparece con gesto serio mientras le dice algo a Ángela frente a un grupo de amigos. Varios usuarios en redes sostuvieron que le hizo un desplante.

En el video que circuló en redes, ambos aparecen sentados frente al pastel. Nodal voltea hacia Ángela y le dice algo. Lo que llamó la atención fue su expresión: ojos entrecerrados, gesto serio, apariencia de molestia. Varios usuarios sostienen que le dijo “déjame comer”. Ángela respondió con una carcajada, negó con la cabeza y siguió riendo frente al grupo.

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Por lo que los comentarios en redes no cedieron. La expresión del rostro del sonorense siguió siendo el centro del debate. Ya que el episodio llevó a muchos usuarios a rescatar un video de cuando Nodal tenía 23 años y estaba en pareja con Belinda. En esa grabación, el grupo de amigos le canta Las Mañanitas como broma, días antes de su cumpleaños. Nodal ríe con nerviosismo y aplaude al final del cántico. El momento que concentró la atención fue otro: Belinda comenzó a golpear su plato con una cuchara para musicalizar el festejo. La reacción de Nodal fue tomarla del brazo para detenerla, con el rostro visiblemente serio.