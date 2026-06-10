Alex Bisogno aseguró que Cristina Riva Palacio realiza fiestas y toma control de bienes tras muerte de Daniel

El hermano del conductor denuncia que Cristina Riva Palacio actúa como dueña de una herencia que aún está en litigio. (Ventaneando/Archivo)

Alex Bisogno acusa a Cristina Riva Palacio de anteponer intereses económicos al duelo familiar tras la muerte del conductor Daniel Bisogno, ocurrida en febrero de 2025. El hermano del presentador afirma que la exesposa cambió las cerraduras de la casa, impidió el acceso a las cenizas del fallecido y ya estaría haciendo uso de bienes que un juez aún no le ha asignado, en medio de un juicio de intestado que define el destino de la herencia.

“Ella, por quererse aborazar con lo económico, porque eso fue lo que sucedió, nos cambió las chapas para que no fuera a salir absolutamente nada de esa casa, porque ella creía que le pertenecía a ella y a su hija”, declaró Alex Bisogno en entrevista con Hugo Maldonado TV.

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El punto de quiebre entre ambas familias ocurrió a las cinco semanas del fallecimiento del conductor, cuando Alex Bisogno denunció públicamente que su padre no pudo acceder a la vivienda donde permanecían los restos de Daniel. Según Alex, la reacción de Riva Palacio fue acusarlo de robo ante la conductora Pati Chapoy.

Desde la muerte de Daniel Bisogno en febrero de 2025, su hermano Alex acumula acusaciones contra Cristina Riva Palacio. La disputa también le costó el contacto con su sobrina Micaela. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Que nos cambiaron las chapas y que dejaron las cenizas de Daniel ahí abandonadas, porque para su exmujer ese bote de ceniza era eso nada más, un bote de ceniza. Pero para nosotros era mi hermano y para mi papá era su hijo”, señaló Alex Bisogno.

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El conductor descartó que hubiera ocurrido un robo y recordó que la casa de Daniel cuenta con circuito cerrado de videovigilancia. Afirma que las imágenes demostrarían que fue Riva Palacio quien restringió el acceso, y no al revés. “Que lo demuestre, porque si no es una calumnia, es una injuria, es una difamación”, advirtió.

Vehículos y propiedades en disputa

Alex Bisogno asegura tener información de los guardias de la calle donde vivía su hermano sobre el destino de los bienes. Según relató, Riva Palacio ya se llevó la camioneta de Daniel y también la de su madre, todo mientras el juicio de intestado sigue abierto.

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“Lo que sí podemos ver es que ella ya se llevó la camioneta de mi hermano”, dijo. Además, señaló que en las últimas vacaciones la casa estaba llena de invitados, aunque el juez todavía no ha autorizado el uso de esa propiedad. “Ya está haciendo uso de algo que el juez todavía no le dice que lo puede utilizar”, reclamó.

A más de un año de la muerte del conductor, su hermano Alex detalla los roces con la exesposa del presentador: acceso bloqueado a las cenizas, camionetas desaparecidas y reuniones en una casa que el juez aún no le ha asignado, todo en medio de un proceso legal sin testamento. (Instagram / Azteca)

Daniel Bisogno murió sin dejar testamento, por lo que se abrió un juicio de intestado para determinar quién hereda sus bienes. Alex sostiene que su hermano pidió, antes de morir, que no se vendiera nada hasta que su hija Micaela alcanzara la mayoría de edad. Ese punto es, según él, el origen del enfrentamiento.

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“Ella quiere tomar posesión de las casas y vender, porque eso nos lo dijo a nosotros. Y Daniel pidió antes de morir que no se vendiera nada hasta que la niña fuera mayor de edad. Ahí es donde viene el choque”, explicó.

La relación económica entre Daniel y Cristina

Tras su divorcio, Daniel Bisogno cumplió durante cinco años con una manutención para Riva Palacio, además de la pensión de su hija. Al vencer ese plazo, la exesposa le solicitó que continuara el apoyo económico. Daniel accedió, pero a cambio le pidió que administrara sus propiedades y lo asistiera en tareas cotidianas, en un acuerdo de palabra, sin contrato.

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“Supo llegar a Daniel y Daniel le dijo: ‘Okey, órale, va. Te voy a seguir ayudando, pero me vas a ayudar tú a administrar la casa de Cocoyoc, la casa de aquí, cualquier problema que se necesite’”, relató Alex Bisogno.

El hermano del conductor fallecido denuncia que Cristina Riva Palacio cambió cerraduras, se llevó vehículos y usa propiedades de la herencia sin autorización judicial, mientras un juicio de intestado define el destino de los bienes que Daniel Bisogno pidió no vender hasta que su hija fuera mayor de edad. (YT: Ventaneando // Matilde Obregón)

La niña, alejada de la familia paterna

Alex Bisogno lamenta también no tener contacto con su sobrina Micaela. Afirma que la niña y él se querían, pero que Riva Palacio decidió cortar ese vínculo como parte del conflicto. “Su madre le está quitando la oportunidad de crecer con la familia de su papá, que la adoramos, solamente por los problemas que ella tiene y porque su principal problema es lo económico. Esa es la realidad”, sostuvo.

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El conductor reconoció que el proceso ha sido devastador para él y para su familia. “Ha sido muy doloroso todo lo que ha pasado después de la muerte de Daniel, porque si de por sí fue muy triste todo lo que vivimos, recibimos ataques de las personas que nosotros creíamos que iban a ser nuestro soporte, nuestro apoyo emocional”, dijo.