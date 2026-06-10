EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de junio

La jornada de este miércoles comienza luego de que el vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acusar que es usado como “chivo expiatorio”, además de señalar que en Morena están los culpables del huachicol fiscal.

Además, Estados Unidos publicó una alerta de viaje y asignó niveles de advertencia por cada estado en el país previo al Mundial. En su conjunto, el territorio nacional tiene un nivel 2 para extremar precauciones.