EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de junio

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La jornada de este miércoles comienza luego de que el vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acusar que es usado como “chivo expiatorio”, además de señalar que en Morena están los culpables del huachicol fiscal.

Además, Estados Unidos publicó una alerta de viaje y asignó niveles de advertencia por cada estado en el país previo al Mundial. En su conjunto, el territorio nacional tiene un nivel 2 para extremar precauciones.

12:49 hsHoy

Vicealmirante Farías Laguna envía nueva carta: afirma que en Morena están los “verdaderos culpables” del huachicol fiscal

En la misiva, el vicealmirante acusado de huachicol fiscal aseguró que la Marina oculta información clave para su defensa y lo quiere convertir en “chivo expiatorio”

Ilustración en acuarela del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna con uniforme naval, frente a una carta manuscrita simbólica, reflejando su figura y la relevancia del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ilustración en acuarela del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna con uniforme naval, frente a una carta manuscrita simbólica, reflejando su figura y la relevancia del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —procesado por delincuencia organizada vinculada al llamado huachicol fiscal— reapareció públicamente con una nueva carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y a la opinión pública.

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