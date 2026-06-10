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K-pop en el Mundial 2026: Karina y Winter de aespa y Kwon Eun-bi visitan México para apoyar a Corea del Sur

La llegada de las artistas surcoreanas ha desatado emoción entre los fans mexicanos del K-pop

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(Redes sociales)
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Karina y Winter de aespa, además de la cantante Kwon Eun-bi, llegarán este miércoles 10 de junio a México para apoyar a la selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026, como embajadoras de diversas marcas comerciales.

Las artistas asistirán al debut del combinado surcoreano frente a República Checa, partido programado para este jueves 11 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, el mismo día en que el torneo arranca oficialmente con la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México cuando el Tri enfrente a Sudáfrica.

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Las tres artistas partieron desde el Aeropuerto Internacional de Incheon durante la mañana del miércoles (hora coreana). Según su itinerario, las artistas se quedarán en México al menos siete días.

Antes de abordar, Karina y Winter posaron para medios surcoreanos y fanáticos que se encontraban en la terminal aérea. Winter apareció con cabello rubio y un conjunto de rayas, mientras que Karina optó por un atuendo negro de estilo casual. Kwon Eun-bi también fue captada antes de su salida rumbo a México.

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Winter y Karina de aespa. (Foto: @aespaspanish)
Winter y Karina de aespa. (Foto: @aespaspanish)

Karina publicó posteriormente un post en Instagram luego de que algunas fotografías tomadas en el aeropuerto generaran comentarios entre usuarios en redes sociales. La integrante de aespa explicó que se encontraba incómoda debido a alergias y que por ello apareció con el ceño fruncido en varias imágenes.

La presencia de las idols forma parte de las actividades paralelas organizadas alrededor del Mundial 2026, torneo que se disputa por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La visita ha generado entusiasmo entre los fans mexicanos del K-pop, especialmente entre seguidores de aespa y Kwon Eun-bi (o bien de IZ*ONE), quienes cuentan con una amplia base de admiradores en el país.

Kwon Eun-bi rumbo a México. (X/@gf_eastern0116)
Kwon Eun-bi rumbo a México. (X/@gf_eastern0116)

El Mundial 2026 inicia este jueves

La ceremonia inaugural arrancará a las 11:30 horas, tiempo de México, en el Estadio Azteca —renombrado Estadio Banorte—, recinto con capacidad para más de 87 mil personas y que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de Copa del Mundo tras las ediciones de 1970 y 1986.

El espectáculo contará con presentaciones musicales de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán en vivo “Dai Dai”, el himno oficial del torneo. También participarán artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Tras la ceremonia, la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A a las 13:00 horas.

Más tarde, a las 20:00 horas, Corea del Sur debutará frente a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara, encuentro al que asistirán Karina, Winter y Kwon Eun-bi.

Corea del Sur enfrenta a México el 18 de junio

Selección de Corea del Sur
Selección de Corea del Sur

El Mundial 2026 se extenderá hasta el 19 de julio y marca un cambio histórico en el formato del torneo, ya que será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de Norteamérica.

Corea del Sur comparte el Grupo A con México, Sudáfrica y República Checa. Después de su debut en Guadalajara, el conjunto asiático volverá a enfrentar a México el próximo 18 de junio en el mismo estadio, mientras que cerrará la fase de grupos el 24 de junio contra Sudáfrica en el Estadio BBVA de Monterrey.

El historial entre México y Corea del Sur registra 15 enfrentamientos. La selección mexicana ganó los dos partidos disputados entre ambas escuadras en Copas del Mundo: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018. El antecedente más reciente entre ambos equipos fue un empate 2-2 registrado en 2025.

Dirigida por Hong Myung-bo, Corea del Sur llega al Mundial ubicada en el puesto 25 del ranking FIFA. El equipo asiático tuvo resultados irregulares en sus amistosos previos al torneo, con derrotas ante Costa de Marfil, Austria y Brasil, aunque también consiguió victorias frente a Ghana y Bolivia.

La principal figura del conjunto surcoreano es Son Heung-min, delantero del Los Angeles FC y referente histórico del futbol asiático, quien disputará su cuarta Copa del Mundo a los 33 años. También destacan jugadores como Lee Kang-in, figura del PSG y considerado uno de los mejores futbolistas asiáticos del momento, así como Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich.

Hasta ahora, no se ha confirmado la participación de más figuras del K-pop en actividades relacionadas con el Mundial 2026. Además de esta visita especial, aespa regresará a México con sus cuatro integrantes —Karina, Winter, Giselle y Ningning— para ofrecer un concierto el próximo 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial “2026-27 aespa LIVE TOUR”.

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