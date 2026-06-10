México

HotSpanish lanza polémica invitación a Ángela Aguilar para entrar a La Mansión VIP

El influencer aseguró que el formato de su show podría mostrar “otra cara” de la cantante

Guardar
Google icon
El nombre de Ángela Aguilar desató polémica en redes luego de que HotSpanish revelara que le gustaría verla en La Mansión VIP. (Captura de pantalla/Redes sociales)
El nombre de Ángela Aguilar desató polémica en redes luego de que HotSpanish revelara que le gustaría verla en La Mansión VIP. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Ángela Aguilar podría convertirse en una de las figuras más polémicas de la próxima temporada de La Mansión VIP, y es que el nombre de la cantante del regional mexicano apareció durante una charla entre el reconocido influencer HotSpanish y Los Talegones sobre los famosos que les gustaría encerrar en el reality show.

“A la gente le mam*ría verla”, dijo el creador de contenido al hablar del impacto que tendría el ver a la también esposa de Christian Nodal dentro de una transmisión 24/7.

PUBLICIDAD

La conversación rápidamente giró hacia la imagen pública de Ángela Aguilar y las controversias que la persiguen desde su relación con el sonorense. Para los conductores, precisamente ese nivel de exposición sería lo que haría funcionar su participación.

HotSpanish invitó a Ángela Aguilar a sumarse a La Mansión VIP. (YouTube/Captura de pantalla)
HotSpanish invitó a Ángela Aguilar a sumarse a La Mansión VIP. (YouTube/Captura de pantalla)

“No pueden actuar veinticuatro horas”, comentaron Los Telegones al explicar que un formato sin cortes podría mostrar “otra cara” de la cantante, como ocurrió —según ellos— con Sol León en la primera temporada, donde la empresaria logró cambiar parte de la percepción negativa que existía sobre ella gracias a la exposición constante dentro de la casa: “La gente ya miró otro chip, otra cara de ella que no veía”.

PUBLICIDAD

Aunque Ángela Aguilar no ha reaccionado a la invitación, la simple posibilidad de verla dentro de La Mansión VIP ya encendió las redes sociales.

La propuesta surgió durante una conversación sobre la segunda temporada del reality, ya confirmada por HotSpanish para realizarla en octubre o noviembre de 2026.

“Sé que no se va a animar, pero imagínate lo que haría la gente por el morbo”, dijo HotSpanish. Los integrantes de Los Talegones coincidieron en que el formato podría incluso ayudar a cambiar la percepción pública de la cantante.

Qué es La Mansión VIP y por qué se volvió viral

La Mansión VIP ha sido uno de los shows más populares del año en México. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)
La Mansión VIP ha sido uno de los shows más populares del año en México. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

El reality de HotSpanish, que mezcla influencers, polémicas y transmisiones en vivo las 24 horas, se convirtió este año en uno de los fenómenos digitales más vistos de México tras reunir millones de espectadores simultáneos en YouTube.

La Mansión VIP es un reality creado por Roberto González Manso, conocido en redes como HotSpanish, que reúne a influencers, streamers, creadores de contenido y figuras polémicas en una mansión donde viven encerrados alrededor de 30 días con cámaras transmitiendo 24/7.

La primera temporada arrancó con 16 participantes y después incorporó nuevos integrantes llamados “Inviptados” para mover estrategias y generar más drama. Entre los participantes estuvieron Niurka Marcos, Alfredo Adame, Naim Darrechi, Sol León, Eli Esparza, Aldo Arturo, Katy Cardona y Daniel Borjas.

El formato se transmite principalmente por el canal de YouTube de HotSpanish, aunque gran parte de los clips terminan viralizándose en TikTok, Instagram y Facebook. La final del 10 de mayo de 2026 reunió millones de espectadores simultáneos y consolidó al proyecto como uno de los realities digitales más vistos en México.

Desde su lanzamiento, La Mansión VIP también acumuló críticas y comparaciones con realities como La Casa de los Famosos y Big Brother.

Por qué Ángela Aguilar es una figura tan polémica en redes

Ángela Aguilar
(Facebook Musicvibe)

La mención de Ángela Aguilar dentro de ese contexto no fue casual. La cantante se ha convertido en una de las figuras más discutidas de redes sociales durante los últimos años, especialmente después de confirmar su relación con Christian Nodal.

La polémica no surgió únicamente por el romance, sino por el momento en que ocurrió. Nodal acababa de terminar su relación con la cantante argentina Cazzu, con quien además tenía una hija recién nacida, por lo que incluso se ha asegurado una presunta infidelidad, misma que la pareja ha negado.

La rapidez con la que avanzó la relación alimentó todavía más las especulaciones. En pocas semanas pasaron de la separación de Nodal y Cazzu a la confirmación pública del noviazgo entre él y Ángela, y poco después llegaron imágenes de su boda espiritual en Roma. Meses después, una boda en Morelos.

La frase “nadie salió lastimado”, utilizada por Ángela para defenderse de las críticas durante una entrevista, terminó convirtiéndose en uno de los comentarios más virales alrededor de la polémica; incluso Cazzu tuvo que salir a emitir declaraciones, afirmando que “se rompió mucho más que un corazón” y que nadie más que ella tenía el derecho de hablar de sus propios sentimientos. Nodal, por su parte, ha defendido a su hoy esposa y mantiene disputas legales con la cantante argentina por la manutención y custodia de su hija.

Temas Relacionados

Ángela AguilarHotSpanishLa Mansión VIPmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan a hombre en Cuautitlán Izcalli: autoridades municipales señalan ‘ataque directo’

La víctima fue localizada con lesiones de bala en un puesto ambulante

Asesinan a hombre en Cuautitlán Izcalli: autoridades municipales señalan ‘ataque directo’

IMPI descarta inspecciones masivas a pequeños negocios por transmisiones del Mundial

Las verificaciones se concentrarán en bares y establecimientos de mayor tamaño donde la transmisión de partidos es el principal atractivo comercial, aclaró Vidal Llerenas

IMPI descarta inspecciones masivas a pequeños negocios por transmisiones del Mundial

Mundial 2026: Edomex implementará blindaje sanitario en 15 municipios para prevenir riesgos de salud

Autoridades desplegarán brigadas médicas, ambulancias y más de 27 mil vacunas listas ante la llegada masiva de visitantes

Mundial 2026: Edomex implementará blindaje sanitario en 15 municipios para prevenir riesgos de salud

Aldea Global 2026: horarios, acceso, actividades y todo sobre la celebración multicultural en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec se convierte en escenario de 48 naciones durante 13 días en CDMX

Aldea Global 2026: horarios, acceso, actividades y todo sobre la celebración multicultural en Chapultepec

Resultados del sorteo Chispazo del 9 de junio

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del sorteo Chispazo del 9 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

No solo por robo de relojes de lujo: son vinculados por secuestro exprés “El Pri” y “El Chaneke”

No solo por robo de relojes de lujo: son vinculados por secuestro exprés “El Pri” y “El Chaneke”

Detienen en Baja California a dos objetivos criminales ligados a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Ordenó un homicidio y tardaron 13 años en atraparlo: procesan a “El Sinaloa”, de La Familia Michoacana

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

ENTRETENIMIENTO

Qué es el implante de naltrexona, alternativa a la que han recurrido Pablo Montero, Julián Figueroa, Claudio Yarto y otros famosos

Qué es el implante de naltrexona, alternativa a la que han recurrido Pablo Montero, Julián Figueroa, Claudio Yarto y otros famosos

El impresionante IQ y el grado de estudios de Shakira, quien está a nada de inaugurar el Mundial 2026 en CDMX

Pablo Perroni nos cuenta todo de la obra “El esposo de Daniel”, el éxito que sigue en el Foro Lucerna

Así será el paso de Álvaro Díaz por México: fechas, lugares y horarios de sus conciertos

Belinda se encuentra con Andrea Bocelli en ensayos para los eventos del Mundial 2026 y cantan juntos “Bésame Mucho”

DEPORTES

A punto de arrancar la inauguración, ¿qué opina la ciudadanía en CDMX de ser sede del Mundial 2026?

A punto de arrancar la inauguración, ¿qué opina la ciudadanía en CDMX de ser sede del Mundial 2026?

Atlante regresa a la Liga MX: Cuándo debutan los Azulgrana en el Apertura 2026

Estos serán los costos del estacionamiento en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Liga MX anuncia el calendario del Apertura: estas son las fechas de los clásicos y partidos importantes

Quién es Colton Herta, piloto qué manejará el Cadillac de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona