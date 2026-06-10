HotSpanish lanza polémica invitación a Ángela Aguilar para entrar a La Mansión VIP

El nombre de Ángela Aguilar desató polémica en redes luego de que HotSpanish revelara que le gustaría verla en La Mansión VIP. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Ángela Aguilar podría convertirse en una de las figuras más polémicas de la próxima temporada de La Mansión VIP, y es que el nombre de la cantante del regional mexicano apareció durante una charla entre el reconocido influencer HotSpanish y Los Talegones sobre los famosos que les gustaría encerrar en el reality show.

“A la gente le mam*ría verla”, dijo el creador de contenido al hablar del impacto que tendría el ver a la también esposa de Christian Nodal dentro de una transmisión 24/7.

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La conversación rápidamente giró hacia la imagen pública de Ángela Aguilar y las controversias que la persiguen desde su relación con el sonorense. Para los conductores, precisamente ese nivel de exposición sería lo que haría funcionar su participación.

HotSpanish invitó a Ángela Aguilar a sumarse a La Mansión VIP. (YouTube/Captura de pantalla)

“No pueden actuar veinticuatro horas”, comentaron Los Telegones al explicar que un formato sin cortes podría mostrar “otra cara” de la cantante, como ocurrió —según ellos— con Sol León en la primera temporada, donde la empresaria logró cambiar parte de la percepción negativa que existía sobre ella gracias a la exposición constante dentro de la casa: “La gente ya miró otro chip, otra cara de ella que no veía”.

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Aunque Ángela Aguilar no ha reaccionado a la invitación, la simple posibilidad de verla dentro de La Mansión VIP ya encendió las redes sociales.

La propuesta surgió durante una conversación sobre la segunda temporada del reality, ya confirmada por HotSpanish para realizarla en octubre o noviembre de 2026.

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“Sé que no se va a animar, pero imagínate lo que haría la gente por el morbo”, dijo HotSpanish. Los integrantes de Los Talegones coincidieron en que el formato podría incluso ayudar a cambiar la percepción pública de la cantante.

Qué es La Mansión VIP y por qué se volvió viral

La Mansión VIP ha sido uno de los shows más populares del año en México. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

El reality de HotSpanish, que mezcla influencers, polémicas y transmisiones en vivo las 24 horas, se convirtió este año en uno de los fenómenos digitales más vistos de México tras reunir millones de espectadores simultáneos en YouTube.

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La Mansión VIP es un reality creado por Roberto González Manso, conocido en redes como HotSpanish, que reúne a influencers, streamers, creadores de contenido y figuras polémicas en una mansión donde viven encerrados alrededor de 30 días con cámaras transmitiendo 24/7.

La primera temporada arrancó con 16 participantes y después incorporó nuevos integrantes llamados “Inviptados” para mover estrategias y generar más drama. Entre los participantes estuvieron Niurka Marcos, Alfredo Adame, Naim Darrechi, Sol León, Eli Esparza, Aldo Arturo, Katy Cardona y Daniel Borjas.

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El formato se transmite principalmente por el canal de YouTube de HotSpanish, aunque gran parte de los clips terminan viralizándose en TikTok, Instagram y Facebook. La final del 10 de mayo de 2026 reunió millones de espectadores simultáneos y consolidó al proyecto como uno de los realities digitales más vistos en México.

Desde su lanzamiento, La Mansión VIP también acumuló críticas y comparaciones con realities como La Casa de los Famosos y Big Brother.

Por qué Ángela Aguilar es una figura tan polémica en redes

(Facebook Musicvibe)

La mención de Ángela Aguilar dentro de ese contexto no fue casual. La cantante se ha convertido en una de las figuras más discutidas de redes sociales durante los últimos años, especialmente después de confirmar su relación con Christian Nodal.

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La polémica no surgió únicamente por el romance, sino por el momento en que ocurrió. Nodal acababa de terminar su relación con la cantante argentina Cazzu, con quien además tenía una hija recién nacida, por lo que incluso se ha asegurado una presunta infidelidad, misma que la pareja ha negado.

La rapidez con la que avanzó la relación alimentó todavía más las especulaciones. En pocas semanas pasaron de la separación de Nodal y Cazzu a la confirmación pública del noviazgo entre él y Ángela, y poco después llegaron imágenes de su boda espiritual en Roma. Meses después, una boda en Morelos.

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La frase “nadie salió lastimado”, utilizada por Ángela para defenderse de las críticas durante una entrevista, terminó convirtiéndose en uno de los comentarios más virales alrededor de la polémica; incluso Cazzu tuvo que salir a emitir declaraciones, afirmando que “se rompió mucho más que un corazón” y que nadie más que ella tenía el derecho de hablar de sus propios sentimientos. Nodal, por su parte, ha defendido a su hoy esposa y mantiene disputas legales con la cantante argentina por la manutención y custodia de su hija.