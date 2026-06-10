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Konnan sufre amputación de su segunda pierna: cuál es su estado de salud

Savinovich, quien mantiene una relación cercana con Konnan, detalló que el exluchador atraviesa una etapa física y anímica complicada

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Carlos Santiago Espada Moisés, conocido en la lucha libre como Konnan, enfrenta un proceso de rehabilitación tras la amputación de su segunda pierna (X@FANSDELUCHALIB3)
Carlos Santiago Espada Moisés, conocido en la lucha libre como Konnan, enfrenta un proceso de rehabilitación tras la amputación de su segunda pierna (X@FANSDELUCHALIB3)

Carlos Santiago Espada Moisés, conocido en la lucha libre como Konnan, enfrenta un proceso de rehabilitación tras la amputación de su segunda pierna. El estado de salud del luchador cubano-mexicano ha sido confirmado por el cronista Hugo Savinovich en el podcast Lucha Libre Online, donde refirió que la información inicial surgió en una charla sostenida por Vince Russo en el programa Coach and Bro.

Savinovich, quien mantiene una relación cercana con Konnan, detalló que el exluchador atraviesa una etapa física y anímica complicada.

El propio cronista aseguró que la versión difundida por Russo es verídica y que la intervención médica fue consecuencia de una enfermedad crónica que arrastra Konnan desde hace años. El cronista describió que el luchador “está en plena rehabilitación, aprendiendo a sobrellevarlo todo”, y añadió: “No hablé mucho con él porque está muy débil. Sonaba agotado, así que le dije: ‘Hermano, descansa. Estamos rezando por ti. Te queremos’”, relató. La noticia se suma a la amputación de la primera pierna, intervención que se hizo pública en marzo.

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El luchador de WWE exaltará a Konnan al Salón de la Fama de AAA en el evento más importante del año.
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Konnan atraviesa una rehabilitación tras la doble amputación

Cabe señalar que el primer reporte sobre la salud de Konnan surgió en el podcast de Vince Russo, donde el excreativo de la WCW mencionó que la segunda pierna del luchador había sido intervenida recientemente. Russo compartió que la última vez que habló con el luchador, hace aproximadamente dos meses, la situación aún era incierta respecto a la segunda extremidad: “Sabía que le habían amputado una, y la segunda aún estaba en duda la última vez que hablé con él”. Posteriormente, Savinovich corroboró el diagnóstico, indicando que la intervención fue confirmada directamente por el propio Konnan.

El estado físico del cubano se describe como frágil. Actualmente, su proceso de rehabilitación incluye la adaptación a la falta de ambas piernas, así como el aprendizaje de nuevas rutinas para la vida diaria.

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La relación personal entre Savinovich y el luchador permitió que la información se confirmara de primera mano, aunque el cronista evitó ahondar en detalles médicos específicos. En su intervención, Savinovich remarcó que, a pesar de su condición, el ex luchador cuenta con el apoyo de amigos y colegas del medio.

El homenaje en Triplemanía XXXIII se vio empañado por la discusión entre el exluchador y un aficionado que lo abucheó. (Captura de pantalla)
El homenaje en Triplemanía XXXIII se vio empañado por la discusión entre el exluchador y un aficionado que lo abucheó. (Captura de pantalla)

Trayectoria de Konnan en la lucha libre y sus problemas de salud

Carlos Santiago Espada Moisés nació el 6 de enero de 1964 en Santiago de Cuba, Cuba, pero desarrolló la mayor parte de su carrera en México y Estados Unidos. Destacó como luchador, promotor y comentarista, y dejó huella en empresas como AAA en México y WCW en Estados Unidos. En la WCW tuvo roles tanto arriba del ring como en funciones ejecutivas, consolidándose como una figura influyente en la escena de la lucha libre profesional.

Konnan en México y AAA

  • En 2025, Lucha Libre AAA lo incorporó a su Salón de la Fama, otorgándole el estatus de leyenda y pionero dentro de la disciplina.
  • En 1994, su rivalidad con Jake “La Serpiente” Roberts en Triplemanía marcó el inicio de una nueva etapa para la lucha libre en México, estableciéndose como uno de los duelos más emblemáticos de la época.
  • Sus intensos combates contra el Consejo Mundial de Lucha Libre, especialmente las luchas de máscara contra cabellera frente a Cien Caras, quedaron grabados como capítulos inolvidables en la historia del deporte.
Destacó como luchador, promotor y comentarista, y dejó huella en empresas como AAA en México y WCW en Estados Unidos (X@HistoryOfECW)
Destacó como luchador, promotor y comentarista, y dejó huella en empresas como AAA en México y WCW en Estados Unidos (X@HistoryOfECW)

El carisma y estilo distintivo de Konnan le permitieron construir una trayectoria de décadas, aunque en los últimos años se han hecho públicos los problemas de salud que enfrenta. La enfermedad que derivó en la doble amputación ha mermado considerablemente su calidad de vida. No obstante, su círculo cercano, incluido Savinovich, insiste en que el luchador cuenta con respaldo moral y afectivo: “Siempre estaré disponible para ayudarlo”, señaló el cronista en su podcast.

Cabe indicar que actualmente, Konnan no tiene contrato con ninguna empresa de lucha libre, pero su legado y su situación han generado mensajes de apoyo y reconocimiento de figuras del medio.

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