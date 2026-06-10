Pensión Mujeres Bienestar 2026: fecha exacta en la que te darán tu tarjeta si te registraste en abril

La Secretaría de Bienestar confirmó el 1 de junio de 2026 las fechas de entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de mujeres mexicanas que completaron su registro a la Pensión Mujeres Bienestar en abril esperan una sola confirmación: cuándo y dónde recoger la tarjeta que les dará acceso a su apoyo económico.

La Secretaría de Bienestar ya tiene la respuesta, y llega con fecha precisa.

Quién puede recibir la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que entrega 3,100 pesos mexicanos bimestrales con el objetivo contribuir a su autonomía económica.

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La Secretaría de Bienestar establece tres criterios para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana.

El trámite es gratuito y solo se realiza en los Módulos de Bienestar oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta pensión no requiere historial laboral ni afiliación a ningún sistema de seguridad social.

Cuánto dinero recibirá al año una beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar

Una beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar recibirá 18,600 pesos mexicanos al año.

Esa cifra resulta de multiplicar el apoyo bimestral de 3,100 pesos mexicanos por los seis bimestres que componen el año.

El monto no depende de años cotizados en el historial laboral: basta cumplir el rango de edad, acreditar nacionalidad mexicana y residir en el país.

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La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos mexicanos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cumplir 65 años, la beneficiaria pasa automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo apoyo es de 6,400 pesos mexicanos bimestrales.

En ese esquema, el total anual asciende a 38,400 pesos mexicanos, según cifras de la Secretaría de Bienestar.

El incremento del monto entre ambas pensiones representa 16,200 pesos mexicanos adicionales por año, al cual podrán tener acceso las beneficiarias al contar con la edad requerida.

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Fechas de entrega de tarjetas para las beneficiarias de la última convocatoria

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que completaron su registro en abril recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 15 y el 21 de junio, según informó la Secretaría de Bienestar el 1 de junio de 2026.

La Secretaría de Bienestar informó que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en abril recibirán su tarjeta entre el 15 y el 21 de junio de 2026, con un apoyo bimestral de 3,100 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada beneficiaria recibirá un mensaje SMS con el día, la hora y el lugar exactos a los que deberá acudir.

La tarjeta es el único medio por el que se entrega el apoyo económico de manera directa.

El monto que recibirán es de 3,100 pesos mexicanos bimestrales.

Documentos necesarios para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar solicita los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Si la solicitante designa una persona auxiliar para el trámite o el cobro, esa persona debe presentar los mismos documentos.

Esta infografía detalla los documentos obligatorios para el registro en la Pensión Mujeres Bienestar de la Secretaría de Bienestar, cubriendo requisitos tanto para la solicitante como para su persona auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia recomienda reunir toda la documentación antes de acudir al módulo. Presentarse en la fecha y el módulo asignados evita contratiempos en el proceso.

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Hay una nueva oportunidad para registrarse en el programa

Para las mujeres que aún no se han incorporado al programa, la Secretaría de Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro del 22 al 28 de junio, en horario de 10:00 a 16:00 horas en los Módulos de Bienestar.

El día de atención depende de la letra inicial del primer apellido, conforme al calendario oficial que publicará la Secretaría de Bienestar próximamente.

La Secretaría de Bienestar confirmó el 1 de junio de 2026 las fechas de entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el registro de casos de fraude en torno a programas sociales, las autoridades de la Secretaría de Bienestar recuerdan que ninguna persona u organización puede cobrar por gestionar el acceso a la pensión ni condicionarla a filiación política alguna.

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Ante cualquier irregularidad, la dependencia cuenta con canales de denuncia disponibles en su sitio oficial, el cual está disponible a través de este enlace: (https://www.gob.mx/bienestar).

Cada beneficiaria recibirá un SMS con el día, hora y lugar para recoger su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite es gratuito y solo se realiza en los Módulos de Bienestar oficiales, de acuerdo con la institución.