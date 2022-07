Pío López Obrador se defendió y dijo que el dinero que recibió de David León fue para “gastos menores”

Pío López Obrador aseguró que el dinero sirvió para transportarse durante la campaña de AMLO (Foto: Twitter@JoseTakata7)

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que no cometió ningún delito tras recibir dinero de manos de David León Romero, ex director de la Coordinación de Protección Civil, pues volvió asegurar que se trataron de aportaciones para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista para el portal Expansión, el hermano de López Obrador aseguró que el dinero que recibió de León Romero fue para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolinas”.

“Jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”, aseguró Pío López Obrador en entrevista con la periodista Mariel Ibarra.

No obstante, reveló que no ha tenido ningún tipo de conversación con el titular del Ejecutivo acerca del contenido de los videos que publicó Latinus y que evidenciaron el momento en el que Pío tomó los sobres que traían en su interior dinero supuestamente destinado para el partido guinda. Además, aseguró que hay un desatamiento entre ambos, pues no han hablado desde 2018, cuando el tabasqueño llegó a Palacio Nacional.

Pío López Obrador reveló que no habla con su hermano desde 2018 (Foto: Archivo)

Con respecto al material audiovisual, el hermano del presidente dijo que se “exagera” sobre el monto que recibió, ya que dicho dinero se destinó “para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país”.

Fue en agosto de 2020 cuando el portal de noticias del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha sido uno de los más férreos críticos a la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), publicó un video, mismo que fue grabado el 16 de junio del 2015, que puso en duda la lucha contra la corrupción de AMLO.

Tras la serie de críticas y cuestionamientos a los que fue sometido por dicho audiovisual, el titular del Ejecutivo señaló que no intervendrá en el caso de Pío: “Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”.

La FGR deberá establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación de Pío López Obrador (Foto: IVAN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

Este martes 19 de julio la Fiscalía General de la República (FGR) deberá establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador, esto luego de que el pasado jueves se otorgó un amparo por el juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, julio Veredín Sena, que exigía a las autoridades dar una resolución.

Cabe mencionar que a finales del mes de abril, Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió a la Fiscalía la suspensión con la que se evitó que se entregara el expediente de la investigación a Pío López Obrador a las autoridades electorales, esto bajo el argumento de una posible vulneración a sus derechos humanos.

Esta suspensión otorgada por la ministra Esquivel se mantendrá hasta que el Pleno de la Suprema Corte resuelva de fondo el asunto, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no podrá acceder aún a la investigación contra Pío Lorenzo López Obrador por su presunta responsabilidad en el delito de financiamiento ilícito.

Yasmín Esquivel negó que la FGR entregara la carpeta de investigación contra Pío al INE Foto: Twitter/SCJN)

“De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente”, expuso la ministra.

Esta resolución se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE investigar al hermano del presidente por su presunta responsabilidad en el delito de financiamiento ilícito, por lo que el Instituto solicitó en diversas ocasiones una copia del expediente.

