Charly López reveló que fue testigo de la polémica relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol

Charly López aseguró que la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol era visible para todos en la industria del espectáculo y que nadie la cuestionaba. Desde su percepción, el vínculo era abierto y no generaba alarma en la época en que lo presenció. (Facebook / CUARTOSCURO)

El cantante Charly López se convirtió en uno de los pocos personajes del espectáculo que ha hablado abiertamente sobre la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, al confesar que fue testigo directo de ese vínculo y que, en su momento, nadie en la industria lo veía con malos ojos.

En un encuentro con medios, el exGaribaldi defendió su postura desde la experiencia personal y no desde el juicio moral. Aclaró que su testimonio no busca invalidar a Sokol ni confrontar a De Llano, sino describir lo que él mismo vivió en aquella época.

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“Tan era normal que no se escondían”, dijo Charly López sobre la pareja

El cantante habló desde su experiencia personal y defendió que los códigos sociales de aquel momento normalizaban ese tipo de relaciones. Aclaró que su testimonio no invalida el reclamo de Sokol, pero sí lo distingue del contexto en que ocurrió. (Foto: Instagram)

El músico recordó que cuando conoció a la pareja, la diferencia de edades no generaba ninguna alarma entre quienes los rodeaban. “Tan era normal en la época que yo los conocí, que era una relación normal de pareja, como yo lo viví. Como yo nunca vi que se estuvieran escondiendo ni Luis ni Sasha ni ninguna pareja de ese momento”, declaró.

López situó el episodio dentro de una lógica social de la época que, según él, normalizaba ese tipo de vínculos. “Antes las niñas de quince años ya estaban quedadas. Catorce años, ¿estamos de acuerdo? Estaban quedadas ya. Ya se quedó, ya no se casó la niña. ¡Tenía catorce años! O sea, tan, tan era normal", señaló.

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El cantante aclaró que no pretende negar la validez del reclamo de Sokol desde el presente, pero sí distingue entre cómo se percibía entonces y cómo se juzga ahora. “Ahora pasa este tiempo y está bien que levanten la voz y que ya ahora ya se vea mal, es diferente a lo como se veía en ese momento”, agregó.

Charly López reveló que fue testigo directo de la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, y que en la industria del espectáculo nadie la ocultaba ni la señalaba. También pidió que De Llano ofrezca una disculpa, aunque aclaró que no habla por él.

Consultado sobre si espera que Luis de Llano ofrezca una disculpa pública a Sasha Sokol, Charly López respondió con cautela. “Yo espero que sí. No sé, no soy Luis de Llano. Es que yo no pienso por él”, dijo.

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Aun así, el cantante insinuó qué haría en su lugar: “A los ojos de la gente de hoy se ve mal, pues sí diría: ‘Perdóname. Perdóname, pues no lo pensé’. Tal vez. No, pero no soy Luis de Llano”.

López también advirtió sobre los riesgos de juzgar sin matices. Mencionó casos en que artistas quedaron marcados como agresores pese a que, según él, las acusaciones resultaron falsas. “Hay ejemplos de que alguien está acusado de violación y resulta que salen después a decir: ‘Es que lo queríamos sacar dinero’. Y aunque ya haya dicho la supuesta víctima que había sido planeado para bajarle dinero porque era artista famoso, ya lo dejaron marcado pa’ toda la vida al artista”, expuso el actor.

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“El hecho de que yo hable bien de Luis no quiere decir que no respete a Sasha”

Charly López cerró sus declaraciones reiterando que su apoyo a las mujeres que denuncian es genuino, y que sus palabras no deben leerse como un ataque a Sokol. “El hecho de que yo hable bien de Luis no quiere decir que no respete lo que ella está haciendo. Y que lo hacen todas las mujeres y me parece maravilloso que lo hagan. Todas y tienen mi apoyo”, afirmó.

El cantante Charly López se sumó al debate sobre la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol con un testimonio de primera mano. Dijo respetar a las mujeres que denuncian, pero defendió que lo que vivió entonces no se parecía en nada a como se ve hoy. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El cantante también reconoció que la percepción de la relación cambia radicalmente cuando se describe en términos crudos. “Cuando tú lo pones como una niña de catorce y un hombre de treinta, en ese concepto te brinca de aquí al cielo ahorita. Pero en ese momento ni lo veíamos, tal vez por la edad, porque teníamos diecinueve nosotros”, concluyó.

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El caso Sasha Sokol

En 2022, Sasha Sokol denunció públicamente que el productor Luis de Llano sostuvo una relación con ella cuando tenía 14 años y él 39, mientras era su representante. La calificó de “ilícita y asimétrica”. De Llano respondió que no había cometido delito alguno. Sokol lo demandó por daño moral en la vía civil. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo condenó. De Llano buscó amparo, pero en junio de 2025 la SCJN confirmó la condena por unanimidad y le ordenó indemnizar a Sokol, ofrecer una disculpa pública y abstenerse de mencionarla. Al 8 de marzo de 2026, De Llano aún no cumple la sentencia.