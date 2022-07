Epigmenio Ibarra cuestionó el decline del juez que blindó a Caro Quintero contra su extradición directa a EEUU

La batalla legal por llevar a Rafael Caro Quintero, Narco de narcos, a la justicia ha vuelto a dar un giro tras el decline del Juez que lo protegió ante una eminente extradición directa a los Estados Unidos (EEUU).

Fue el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, quien el 18 de julio pasado otorgó la medida cautelar a petición de la hermana del capo, Angélica Caro Quintero, pero, 24 horas después, decidió retirarse del caso.

Pese a que dicha resolución no afecta al fundador del extinto Cártel de Guadalajara, sí despertó inquietud en Epigmenio Ibarra, ferviente defensor de la Cuarta Transformación (4T) al cuestionar - mediante su cuenta de Twitter - el por qué Reséndiz Neri no rechazó el asunto antes de blindar a Caro Quintero.

“El juez que le otorgó la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero, ahora se declaró incompetente para resolver el juicio de amparo que promovió el narcotraficante contra su extradición a EU, argumentando la jurisdicción. ¿Por qué no lo hizo antes de concederle la suspensión?”, escribió el también productor de televisión.

El productor mexicano se expresó tras el decline del juez que otorgó amparo a Caro Quintero contra su extradición directa a EEUU. (Foto: captura de pantalla)

El recurso aprobado por el Juez Séptimo permitía que el narcotraficante se sometiera a un juicio previo a ser deportado a la nación estadunidense - la cual ha buscado hacer justicia por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (Administración de Control de Drogas), desde la época de los ochentas.

Sin embargo, un día después, Reséndiz Neri anunció dar por terminada su participación en el caso, el cual quedará a cargo de un juez de Distrito del Estado de México, con residencia en Toluca. Esto, debido a que Quintero se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Es pertinente señalar que, si el juez ahora responsable de la demanda de amparo decida no aceptar la competencia, la controversia se deberá resolver en un Tribunal Colegiado en un plazo no mayor a ocho días; situación que daría todavía más tiempo al ex líder criminal para buscar quedarse en México.

Cabe señalar que, el mismo día del blindaje, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que las autoridades habían recibido recursos de amparo por parte de los abogados del narcotraficante, argumentando incumplimiento en el proceso de captura - efectuado el 15 de julio pasado en Choix, Sonora.

“Se está pidiendo la protección del señor mediante recursos de amparo (...) para que se libere, esgrimiendo de que hubo errores en el procedimiento”, señaló en su mañanera del 18 de julio y abogó que la aprehensión sí se llevó a cabo conforme a derecho.

Rafael Caro Quintero es acusado de la tortura y asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la DEA que se infiltró en las filas del Cártel de Guadalajara.

Por más de dos décadas, Caro Quintero ha sido blanco de las autoridades norteamericanas, quienes han buscado justicia por la tortura y asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) quien se infiltró en las filas del Cártel de Guadalajara.

Pese a ello - y en medio del debate por decidir a cuál nación adjudicar la histórica aprehensión - López Obrador negó que EEUU, a través de la DEA, tuviera injerencia directa en la recaptura del Narco de narcos, por quien se ofrecía 20 USD millones.

Tal cual lo había expresado el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, el Jefe del Ejecutivo reiteró que el operativo de aprehensión, así como las investigaciones, corrió a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto a la Secretaría de la Marina (Semar).

Aunado a ello, el tabasqueño también descartó que la Agencia antidrogas hubiera notificado a la Marina de la ubicación del capo. También negó haber abordado recaptura durante las reuniones con su homólogo, Joe Biden, en su última visita a Washington.

