López Obrador negó participación directa de EEUU en la captura de Caro Quintero

López Obrador reiteró que la recaptura fue resultado de operativos conjuntos con la Semar y la FGR.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que Estados Unidos (EEUU), a través de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), tuviera injerencia directa en la recaptura de Rafael Caro Quintero, el Narco de narcos.

Tal cual lo había expresado el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, el Jefe del Ejecutivo reiteró que el operativo de participación fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en cooperación con la Secretaría de la Marina (Semar).

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló Ken Salazar, no tuvo injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no”.

Bajo ese tenor, reconoció que, “hace un tiempo”, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había solicitado información a la DEA para cooperar con información respecto al capo. No obstante, aclaró, no se pudo dar continuidad a la investigación: “Sí respondió, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando”, mencionó.

