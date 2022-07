Abogados de Caro Quintero presentaron amparos para liberar al capo; gobierno aseguró que captura fue apegada a derecho

(Foto: Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que desconoce cuando se dará la extradición de Rafael Caro Quintero, quien fue fundador del Cártel de Guadalajara y recapturado por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) el pasado 15 de julio.

Durante su conferencia matutina de este lunes 18 de julio, el titular del Ejecutivo aún no se tiene contemplada una fecha para mandar al Narco de narcos a Estados Unidos debido a que están pidiendo la protección de Caro Quintero mediante recursos de amparo, bajo el argumento que su aprehensión se dio violando sus derechos, sin embargo, el Gobierno Federal afirmó que se dio bajo el debido proceso.

“No sabemos (cuánto tome el proceso de extradición), desde el sábado se presentaron amparos (a favor de Caro Quintero) que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina”, aclaró López Obrador al ser cuestionado sobre la detención del capo.

Asimismo, el mandatario mexicano negó que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) haya intervenido en la denuncia del capo, puesto que reiteró que en el operativo corrió a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) en comparación con la Semar.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de EEUU, no tuvo injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en este no”, sentenció.

No obstante, el tabasqueño aseguró que en su encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden, el pasado 12 de julio, no se tocó el tema del Narco de narcos: “Traté otros asuntos (…) Yo no trato estas cosas. Estos son acuerdos que tienen que ver con intereses nacional. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente”.

Tras la detención del capo, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, informó que la Fiscalía le presentó a Caro Quintero su solicitud de extradición a EEUU.

Información en desarrollo...