El día que la esposa de Camarena habló sobre la liberación de Caro Quintero: “De los peores días de mi vida”

Mika Camarena, la viuda del agente torturado y asesinado que se infiltró al Cártel de Guadalajara como agricultor,

La muerte del agente de la Administración para el control de drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camerena, en 1985, nuevamente está acaparando los reflectores.

El pasado viernes 15 de julio, el capo mexicano Rafael Caro Quintero, “El narco de narcos”, señalado en Estados Unidos como el presunto asesino de Camarena, fue detenido por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Choix, Sinaloa, después de que estuvo casi una década prófugo.

Nueve años antes, la madrugada del 8 de agosto de 2013, Caro Quintero, gracias a una argucia legal y un amparo concedido por tres jueces, salió caminando del penal de Puente Grande, Jalisco, donde había logrado controlar desde las visitas íntimas hasta la venta de droga.

Ese fue uno de los peores días en la vida de Mika Camarena, la viuda del agente torturado y asesinado que se infiltró al Cártel de Guadalajara como agricultor, consiguiendo que se destruyeran más 80 mil toneladas de marihuana, lo que en aquel entonces significó el mayor golpe al crimen organizado en México.

“Yo era una joven esposa, con tres hijos pequeños, y tuve que vivir con las heridas de saber que mi esposo había sido secuestrado, torturado y asesinado; la liberación de Quintero sólo abrió de nuevo las viejas heridas”, declaró en aquel entonces la ex esposa del agente de la DEA.

También detalló que tras la muerte de su esposo tuvo que batallar mucho tiempo para “mantenerse en pie” y “seguir su camino”, por lo que la liberación del “narco de narcos”, aseguró, no la derrumbaría.

“El que vengan los pequeños a darme las condolencias 28 años después del asesinato de ‘Kiki’ es muy significativo, es algo que me llega al corazón”, explicó la mujer durante la única entrevista que concedió para el canal estadounidense KSEE 24 de California, tras el homicidio de su esposo.

Hace una década Mika Camarena inició un programa, llamado “Listón Rojo”, para concientizar a niños y jóvenes sobre las consecuencias del consumo y abuso de drogas. Ella misma acudía a escuelas primarias para dar charlas sobre el abuso de sustancias y sus posibles daños.

“Es lo que él hubiera querido que hiciera (...) No quiero morir, tengo tres hijos‘ decía en los documentos sobre la muerte de mi esposo, eso me hizo querer ayudar a todos los niños”, explicó entonces la viuda de Camarena.

Después de que se dio a conocer la muerte del ex agente de la DEA, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se acercó al hijo mayor de Camarena y le dijo “tu padre era un héroe, nunca será olvidado”, recordó la mujer.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes que la DEA haya tenido “injerencia directa” en la captura el viernes del capo Caro Quintero, y afirmó que aún no sabe cuánto tardará su extradición a Estados Unidos.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos (en México, Ken Salazar), no tuvieron injerencia directa”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador aclaró que la agencia antidrogas no proporcionó tampoco información sobre la ubicación del capo mexicano, el más buscado por la DEA de Estados Unidos por ser presunto responsable del asesinato de su agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

“Se pide información en algunos casos, en este no”, apuntó, aunque dijo que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habían solicitado cooperación a la agencia estadounidense, pero no se llevó a cabo.

Ante la pregunta expresa sobre si la DEA había ubicado a Caro Quintero, el presidente fue enfático: “No, no, no y mucho menos (participaron) elementos (de la DEA), ya no es como antes”.

