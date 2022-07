Pablo Gómez lanzó una advertencia a Alito Moreno: “Nadie escapa de sus actividades financieras”

El dirigente del PRI ha estado el ojo del huracán durante la últimas semanas (Foto: EFE/Carlos Ramírez/Archivo)

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió a Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ninguna persona que está expuesta políticamente puede escapar de sus actividades financieras.

Durante la mañanera de este jueves 6 de julio, Pablo Gómez fue cuestionado sobre si existe alguna investigación vinculada a Alito, como es conocido en la esfera política del país, quien durante las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de grabaciones que evidenciarían su presunta participación en actos de corrupción.

Ante ello, el titular de la UIF dijo: “Nosotros no hacemos investigaciones, nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente; ninguno escapa del monitoreo de los bancos y de las casas de bolsas y de las actividades vulnerables. En fin, nadie considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no sólo en México, escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo”.

Pablo Gómez se negó a dar información acerca del estado financiero de Alito (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Pese a que dijo que Moreno Cárdenas no está exento de que la UIF entregue información a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su estado financiero, Pablo Gómez se negó a detallar si en este existen irregularidades.

Además, tampoco quiso dar información sobre si han detectado algún movimiento irregular en las cuentas bancarias del líder priista, el cual viajó a Suiza para denunciar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por una probable “persecución política” en su contra luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche cateó uno de sus domicilios.

“Si queremos que haya inteligencia financiera en este país como en otro, entonces las informaciones de inteligencia financiera tiene que ser reservadas, de lo contrario sería imposible llevar a cabo una actividad de inteligencia financiera. En lugar de inteligencia financiera sería algo así como ‘la demencia total’”, agregó.

Alito Moreno se encuentra en Suiza (Foto: Cuartoscuro)

Durante la mañana de este jueves, Alito dio a conocer que se presentó al Palais Wilson para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “la grave situación que vive nuestro país”.

En una carta dirigida a Michelle Bachelet, el priista acusó a la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) de orquestar una persecución política y judicial en contra de los partidos políticos de oposición, periodistas, activistas, empresarios, comunidades religiosas y todo aquel que se atreva a cuestionar el actuar de López Obrador bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo.

De acuerdo con Moreno Cárdenas, tras el revés a la Reforma Eléctrica, “el Gobierno Federal inició una violenta campaña en contra de quienes conformamos la alianza Va por México”.

Va por México está conformada por el PRI, PAN y PRD (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el dirigente nacional del PRI aseguró que los audios que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha hecho públicos y que lo vinculan, están editados.

De acuerdo con Moreno Cárdenas, la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito tienen el propósito de silenciarlo: “Lo que ellos quieren quien es que no haya opositores, que me doblo, que me ponga sumiso; no lo van a lograr. La única forma que van a tener para callarme es que me maten y este Gobierno es capaz de todo”.

Finalmente, Alejandro Moreno rechazó que existan irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, pues informó que su patrimonio está acreditado legalmente desde 2015.

