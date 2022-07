“La única forma que me callen, es que me maten”: Alito Moreno aseguró que nuevo audio filtrado está editado

Alejandro Moreno denunció que los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, están editados (Foto: PRI)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció que los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, están editados, así como aseguró que sólo “muerto lo van a callar”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el líder priista declaró que la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y los audios difundidos por la mandataria de Campeche tienen el propósito de silenciarlo, pero sólo muerto los pueden callar.

“Lo que ellos quieren es que no haya opositores, que me doble, que me ponga sumiso, no lo van a lograr. La única forma que van a tener para callarme es que me maten y este gobierno es capaz de todo”

Desde Ginebra, Suiza, el líder del tricolor destacó que el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no lo asusta, ya que ama su país y tiene un compromiso con la gente.

El líder del tricolor destacó que el gobierno de Morena no lo asusta, ya que ama su país y tiene un compromiso con la gente (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

“Soy una gente de compromiso, de voluntad, amo mi país. Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás. Voy a defender la democracia mexicana, porque creo en las instituciones, en los derechos y en las libertades”, manifestó.

Indicó que la persecución política también tiene como propósito desaparecer la coalición Va por México para instaurar una dictadura, y afirmó que si el PRI hubiera votado a favor de la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador, sería hasta un héroe nacional.

“Lo que quieren es destruir la coalición para instaurar una dictadura y no lo vamos a permitir. La coalición está más fuerte que nunca. Vamos a seguir luchando, dando la cara porque esta es una campaña, pero no me van a intimidar, no me va a echar para atrás. Primero muerto que permitir que se instale una dictadura en México”, sentenció.

Alejandro Moreno participará en una reunión de la Internacional Socialista (IS) para denunciar los ataques en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, explicó que no huyó del país, ya que se encuentra en Europa siguiendo una agenda de trabajo; según detalló, participará en una reunión de la Internacional Socialista (IS), junto con dirigentes de América Latina, Europa y Asia, para denunciar los ataques en su contra.

Además, asistirá con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para denunciar al gobierno de Morena, y regresará al país.

Finalmente, Alejandro Moreno rechazó que existan irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, pues informó que su patrimonio está acreditado legalmente desde 2015.

