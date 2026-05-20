México

Apagones en Villahermosa desatan bloqueos y protestas por calor extremo en Tabasco

Habitantes exigen a la CFE restablecer el servicio tras horas sin energía eléctrica

Guardar
Google icon
Apagones Villahermosa Tabasco manifestaciones CFE
Apagones Villahermosa Tabasco manifestaciones CFE (@GN_Carreteras/X)

Habitantes de diversas colonias de Villahermosa, Tabasco realizaron bloqueos y protestas este martes para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el restablecimiento inmediato del servicio de energía eléctrica, luego de permanecer durante varias horas sin luz en medio de una intensa ola de calor que alcanzó los 37 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 42 grados.

Los inconformes denunciaron que los apagones y bajones de energía comenzaron desde el mediodía en distintos sectores de Villahermosa, afectando principalmente a colonias como La Manga II, donde vecinos decidieron bloquear el paso vehicular sobre el puente Grijalva como medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades y de la empresa eléctrica.

PUBLICIDAD

Hastas las 10 y media de la noche, las manifestaciones seguían, en la cuenta de X, de la Guardia Nacional, señalaron que había cierre parcial.

“Tome precauciones en Tabasco, se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 006+100, de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura del municipio de Villahermosa".

PUBLICIDAD

Colonias afectadas denuncian pérdidas y riesgos a la salud

Manifestación apagones falta de luz Villahermosa Tabasco CFE
Manifestación apagones falta de luz Villahermosa Tabasco CFE (especial)

Durante las manifestaciones, los habitantes señalaron que la falta de energía eléctrica y la falta de agua porque los pozos no funcionan para distribuirla, ha generado múltiples afectaciones tanto en viviendas como en pequeños negocios, debido a la descomposición de alimentos y productos perecederos por las altas temperaturas.

Además, alertaron sobre el riesgo que enfrentan personas enfermas que dependen de equipos médicos conectados a la corriente eléctrica, como respiradores artificiales y concentradores de oxígeno.

Los manifestantes reprocharon que, pese a haber reportado las fallas desde horas antes, brigadas de la CFE no acudieron de inmediato a las zonas afectadas para atender el problema, lo que incrementó el enojo ciudadano.

Bloqueos afectaron importantes vialidades en Tabasco

Otro de los cierres viales se registró sobre la carretera Villahermosa-Frontera, a la altura del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, donde automovilistas quedaron varados debido a las protestas realizadas por habitantes molestos por los constantes apagones.

Otros de los cierres a lo largo del día:

  1. Cierre en la carretera Villahermosa-La Isla, a la altura de Buena Vista Río Nuevo cuarta sección.
  2. Carretera Villahermosa-Reforma, a la altura del kilómetro 9, en Río Viejo Segunda Sección. 
  3. Carretera que conecta con Paraíso, a la altura de Jalapita, municipio de Centla

La situación generó afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas, mientras elementos de seguridad y autoridades estatales intentaban dialogar con los ciudadanos para liberar las vialidades.

Las protestas se desarrollaron en medio de las altas temperaturas que afectan a Tabasco y otras entidades del sureste mexicano, donde la demanda de energía eléctrica ha incrementado considerablemente por el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado.

Gobierno de Tabasco y CFE prometen atención al problema

CFE apagones Tabasco manifestaciones
CFE apagones Tabasco manifestaciones (especial)

Autoridades estatales informaron que algunas de las vialidades fueron liberadas tras alcanzar acuerdos con los manifestantes y atender parte de sus demandas.

A través de un comunicado, el gobierno estatal señaló que personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Secretaría de Gobierno y la CFE, mantiene coordinación para resolver las fallas eléctricas que afectan a distintas colonias de Villahermosa.

Asimismo, indicaron que durante la jornada fueron desplegadas más brigadas de electricistas para agilizar la reparación de los desperfectos y restablecer el suministro de energía en las zonas afectadas.

Las altas temperaturas registradas en Tabasco han provocado que en diversos puntos de la entidad se hayan derivado en interrupciones del servicio y fallas en la infraestructura energética.

Mientras tanto, habitantes de Villahermosa exigieron a la CFE una solución definitiva para evitar nuevos apagones, especialmente en temporadas de calor extremo, donde permanecer sin energía eléctrica representa un riesgo para la salud y la economía de las familias tabasqueñas.

Temas Relacionados

CFEApagonesVillahermosaTabascomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 19 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 19 de mayo

Cómo se puede desechar el aceite de cocina correctamente

En la CDMX, tirar el aceite al drenaje es un delito ambiental sancionado con cárcel, multas y clausura de negocios

Cómo se puede desechar el aceite de cocina correctamente

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

La colección CKJK se agotó en línea en cuestión de minutos

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

Paolita Suárez sufre aparatoso accidente automovilístico en León: este es el estado de salud de la influencer

El accidente ocurrió en la colonia Viñedos del municipio de León, generando movilización de cuerpos de emergencia

Paolita Suárez sufre aparatoso accidente automovilístico en León: este es el estado de salud de la influencer

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 20 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 20 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

Detienen a cinco personas con armas y paquetes de cocaína durante cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Guatemala entrega en extradición a EEUU a “El Cachetes”, hombre vinculado al Cártel de Sinaloa

Recapturan en Tlaxcala a “El Daza”, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

Aseguran más de 173 mil litros de gasolina en Culiacán: conductor intentó evadir el retén

ENTRETENIMIENTO

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

Paolita Suárez sufre aparatoso accidente automovilístico en León: este es el estado de salud de la influencer

Qué pasará con Survivor México después de que un participante perdiera la pierna en la edición griega

Miss Universo destaca las bondades de Fátima Bosch en su cumpleaños, a seis meses de la controversia

Entre lágrimas, YosStop anunció el cierre de libro donde contará detalles íntimos de su paso por la cárcel: “Un trauma”

DEPORTES

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales

Directiva de Cruz Azul habría presentado queja por la designación arbitral: inicia la polémica previo a la final