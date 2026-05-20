Blanca Adriana acudió a una clínica Detox en Puebla y desapareció: video muestra que la subieron inconsciente a un auto

Blanca Adriana Vázquez Montiel acudió el 18 de mayo a la clínica Detox en la calzada Zavaleta para una liposucción; mientras su esposo salía a comprar una faja, tres personas la sacaron inconsciente del lugar y la subieron a un Mini Cooper rojo. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Captura de pantalla)

Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, fue a una cita de valoración en la clínica Detox ubicada en la calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista de Puebla, el 18 de mayo de 2026, desde entonces se encuentra desaparecida.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que tres personas, aparentemente trabajadores de la clínica, la subieron mientras la joven presuntamente estaba inconsciente a un vehículo Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B.

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La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, que abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000670/2026 y activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Hasta este 20 de mayo su paradero es desconocido.

(Redes sociales)

El esposo salió a comprar una faja y cuando regresó el lugar estaba vacío

Blanca Adriana llegó al establecimiento acompañada de su esposo. Según el testimonio de su hermano Michelle a El Sol de Puebla, ella ingresó a la supuesta sala de operación para someterse a una liposucción, mientras una mujer que se presentó como cirujana y dos personas más que se identificaron como auxiliares recibieron al esposo y le entregaron las pertenencias de la paciente.

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Durante el procedimiento, el personal de la clínica le pidió al esposo salir a comprar una faja, vendas y medicamentos, y le proporcionaron un número telefónico para llamar a su regreso. Cuando volvió, aproximadamente una hora después, encontró el inmueble completamente cerrado y sin respuesta.

Vehículo involucrado en los hechos, según cámaras de video. (Redes sociales)

El hombre llamó a la Policía Municipal. Elementos acudieron al sitio y se entrevistaron con los propietarios del edificio, quienes permitieron el acceso para una inspección. Dentro no había nadie.

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Familiares de Blanca acudieron entonces a la FGE, donde agentes ministeriales solicitaron órdenes de cateo para ingresar formalmente al inmueble y hacer una búsqueda más profunda. Tampoco encontraron a la mujer.

Lo que hallaron en los videos

Al revisar las cámaras de seguridad del área, familiares e investigadores obtuvieron dos videos desde distintos ángulos. En las imágenes se observa a una mujer con cofia y uniforme médico acompañada de un hombre identificado extraoficialmente como su hijo y de otra mujer que presuntamente era la recepcionista del negocio.

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Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en la calzada Zavaleta, muestran a tres personas —entre ellas una mujer con uniforme médico— subiendo a Blanca Adriana a un carro antes de su desaparición. (Redes sociales)

En el video, el hombre carga un bulto que aparenta ser el cuerpo de una persona antes de introducirlo al vehículo.

El dueño del inmueble, que únicamente era rentado, acudió también a colaborar con la fiscalía, según informó e-consulta.

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De acuerdo con la familia, la dueña del gimnasio al que regularmente asistía Blanca Adriana le recomendó la clínica. La víctima es originaria de Huauchinango y llegó a la capital poblana hace 15 años, donde formó una familia.

Quién es Blanca Adriana y cómo identificarla

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Blanca Adriana Vázquez Montiel mide aproximadamente 1.56 metros, tiene complexión media y piel apiñonada.

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Su cabello es negro, largo y lacio; su cara y mentón son ovalados. Tiene orejas pequeñas, frente mediana, cejas pobladas, ojos pequeños y rasgados de color negro, nariz mediana y boca grande con labios medianos.

Ficha de búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

El día de su desaparición vestía blusa negra de licra, pantalón negro acampanado de licra y tenis negros con rojo.

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Como señas particulares, tiene un tatuaje en forma de beso de aproximadamente 3 centímetros en la nuca y un lunar de aproximadamente 1 centímetro en la pierna derecha.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Puebla emitió su ficha oficial bajo el expediente CBP-223/2026 el 19 de mayo de 2026. Quien tenga información puede comunicarse a los números 2222-46-3830 o 2226-82-1258 del Buzón de Paz, o al 221 283 8142.

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