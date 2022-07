Epigmenio Ibarra comparó a Alito Moreno con Ricardo Anaya por nuevo audioescándalo: “Prófugos”

El productor se lanzó contra el priista (Fotos: CUARTOSCURO)

El productor Epigmenio Ibarra comparó a Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), debido a las acciones que ha tomado tras el cateo a uno de sus domicilios y la revelación de un nuevo audioescándalo.

Por medio de su cuenta de Twitter, plataforma en donde suele externar su simpatía por la autodenominada Cuarta Transformación (4T); el fundador de Argos Comunicación señaló que el dirigente nacional del tricolor terminará de la misma manera que el panista: fuera de México.

“Para quien tenga dudas, lo de el tal Alito, será como el tal Anaya, prófugos”, escribió Ibarra en redes sociales. Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones que el productor lanzó entorno a la polémica de Moreno Cárdenas.

Ibarra comparó a Alito con el panista (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Durante su participación en el programa de radio del periodista Ciro Gómez Leyva, Epigmenio Ibarra volvió a comparar a dichos actores políticos, pero puntualizó que ente ambos, el que posee más antecedentes para no creerle es el priista, debido a que, según sus declaraciones, no ha negado que él sea el protagonista de los audioescándalos.

“Porque el problema es que dan testimonio de lo que son, sobre todo Alito con sus propios dichos, nunca ha dicho: ‘Esos audios son falsos’. Nunca ha dicho: ‘Ese no soy yo’. Es él el que habla”, indicó.

El productor también recomendó al PRI “deshacerse” de Moreno Cárdenas: “¡Ya remuévanlo, hombre! le digo a los priistas: si algo les queda de dignidad, quítense de encima a ese personaje”.

Ibarra recomendó al PRI "deshacerse" de Alito (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Además, rechazó las declaraciones con las que Alito, como es conocido en la esfera política del país, se defendió del cateo que realizó la Fiscalía General del Estado de Campeche el pasado 4 de julio. Con respecto a dicho hecho, la FGE aseguró que tuvo como fin conocer cuales fueron los materiales con que fue realizada la edificación del inmueble del priista, ubicado en Lomas del Castillo.

“Dice Alito que es grotesco lo que se hace en su contra; no, lo que es grotesco es el personaje, , la forma en que habla, la forma en que miente y la forma en que hoy se presenta como víctima”, externó.

Por otra parte, en entrevista con Gómez Leyva, el líder del PRI aseguró que los audios que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha hecho públicos y que lo vinculan, están editados.

De acuerdo con Moreno Cárdenas, la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito tienen el propósito de silenciarlo: “Lo que ellos quieren quien es que no haya opositores, que me doblo, que me ponga sumiso; no lo van a lograr. La única forma que van a tener para callarme es que me maten y este Gobierno es capaz de todo”.

Alito acusó a Morena de querer debilitar a Va por México (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Desde Ginebra Suiza, Alito acusó a la administración de la 4T de querer separar a la coalición opositora Va por México, misma que está conformada por el PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “para instaurar una dictadura”.

Finalmente, Alejandro Moreno rechazó que existan irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, pues informó que su patrimonio está acreditado legalmente desde 2015.

Cabe mencionar que Alito se encuentra en una gira internacional para denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante instancias internacionales por presunta persecución política por parte del Gobierno Federal.

