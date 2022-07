“Venimos a denunciar al gobierno de México”: Alito Moreno acudió a la ONU para acusar a AMLO

Alejandro Moreno Cárdenas se resistió a dejar la dirigencia nacional del PRI . (FOTO: Archivo)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, se presentó este jueves al Palais Wilson, en Ginebra, Suiza, para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “la grave situación que vive en nuestro país”, y acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de autoritario y de utilizar al aparato del Estado para perseguir, espiar y acosar a los opositores.

Moreno Cárdenas acudió a Ginebra para entregar de manera personal una carta dirigida a la chilena, Michelle Bachelet, en la que expuso la persecución política y judicial emprendida desde el gobierno federal contra partidos políticos de oposición, periodistas, empresarios, activistas, comunidades religiosas y todo aquél que se atreve a cuestionar la forma de gobernar de López Obrador.

El líder priista señaló que el régimen de Morena intenta acabar con las instituciones democráticas del país y ha incurrido en prácticas autoritarias al utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para eliminar las voces críticas que cuestionan los malos resultados de la Cuarta Transformación.

Apuntó que el gobierno de México emprendió, desde abril, una campaña de odio en contra de los partidos de oposición que conforman la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) por haber votado en sentido contrario a la Reforma Eléctrica propuesta por López Obrador, pese a que incumplía los compromisos adquiridos por México en materia ambiental y porque suponía un fuerte riesgo económico. Bajo ese tenor denunció que él mismo es víctima de una persecución política.

En el documento, Alito acusó a Morena, que con la aprobación del propio Presidente de la República inició una campaña mediática en contra de los diputados federales del PAN, PRI, PRD y MC que votaron en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

Explicó a Bachelet que incluso Morena se atrevió a denunciar penalmente a los legisladores opositores bajo el cargo de “traición a la Patria”, lo que dejó en claro el talante autoritario del gobierno de López Obrador.

“Vamos a exponer el ataque permanente que este Gobierno ha emprendido, en contra de todo aquel que se atreva a pensar diferente” dijo el político priista luego de entregar el documento.

Alito Moreno aseguró que “los mexicanos no nos quedaremos de brazos cruzados ante la destrucción de la democracia”, por esa razón se espera que su siguiente parada sea Nueva York, en Estados Unidos, para presentar una denuncia similar ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo al que López Obrador ha propuesto desaparecer.

Alito se echó “para adelante”

Alito Moreno seguirá al frente del PRI (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Ante la ofensiva que mantiene Morena, a través de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el líder priista, el campechano contestó a la última filtración de una de sus comunicaciones y aseguró que se defenderá hasta el final.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el líder priista declaró que la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y los audios difundidos por la mandataria de Campeche tienen el propósito de silenciarlo, pero sólo muerto lo pueden callar.

“Lo que ellos quieren es que no haya opositores, que me doble, que me ponga sumiso, no lo van a lograr. La única forma que van a tener para callarme es que me maten y este gobierno es capaz de todo”

“Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás. Voy a defender la democracia mexicana, porque creo en las instituciones, en los derechos y en las libertades”, manifestó el campechano, quien emprendió una gira internacional para denunciar el autoritarismo del actual gobierno mexicano.

