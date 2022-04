Gabriel Quadri acusó de complicidad, ineptitud e indiferencia al gobierno de AMLO por desaparición de mujeres

El diputado panista critica constantemente la administración de AMLO (Foto: Twitter/@g_quadri)

Aunque la violencia de género lleva años permeando la sociedad mexicana, las últimas semanas han resonado en los medios de comunicación diversos casos sobre mujeres desaparecidas en el país. Ante el desalentador contexto, personalidades de la política mexicana han aprovechado el espacio que las redes sociales proveen para expresar su posicionamiento y, en esta ocasión, el polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, expresó su descontento a través de su cuenta oficial de Twitter.

No es un secreto que Gabriel Quadri dedica gran parte de su tiempo a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a su administración denominada como la Cuarta Transformación, por lo que respecto a los recientes hechos, no dudó en lanzar una vez más un contundente mensaje en contra del gobierno del mandatario tabasqueño.

“Horror e indignación causa la desaparición de mujeres. El crimen se enseñorea sobre el territorio nacional ante la ineptitud, complicidad e indiferencia del gobierno...”, escribió esta mañana el diputado panista en su cuenta oficial de Twitter.

Gabriel Quadri se lanzó contra el actual gobierno por la desaparición de mujeres (Foto: Twitter / @g_quadri)

Además de criticar el actuar del gobierno respecto a la desaparición de mujeres, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) se mantuvo muy activo en su red social y aprovechó también para juzgar la forma en la que se están llevando a cabo programas sociales como Sembrando Vida. Incluso aseveró que será en 2024 cuando se transforme el “inútil, despilfarrador, corrupto y devastador programa clientelar”.

Adicionalmente, Gabriel Quadri hizo un llamado para presentar ante la justicia a quien resulte responsable del programa Tandas para el Bienestar, ya que el diputado panista considera que a través de dicho proyecto se han cometido actos de corrupción, derroche y daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos.

Tras emitir su posicionamiento en Twitter, Gabriel Quadri fue severamente criticado (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Tras emitir dichas declaraciones en su red social, bastaron un par de minutos para que internautas se lanzaran contra el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) recordándole, entre muchas cosas, que él mismo tiene denuncias por acoso sexual e incluso por violencia política de género.

“Sí está cabr*n que te cuelgues de eso cuando tú mismo fuiste acusado de acoso sexual por alumnas de la Universidad Iberoamericana”, “Tienes pruebas de que el gobierno es cómplice? Si es así.. PRESENTALAS.. Si NO deja de decir Quadrijadas y ponte a trabajar.. Te estaremos vigilando para que no traiciones a la patria”, “Si fueran mujeres trans?? si estarías contento ? doble moral , solo hablas, por golpear y no piensas lo que dices acosador de mujeres”, son algunos de los comentarios que se leen en respuesta al mensaje de Gabriel Quadri.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Los comentarios del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) se dan después de que el caso de la desaparición de Debanhi Susana en Nuevo León conmocionara al país. Con Escobar Bazaldúa suman, tan sólo en el primer trimestre del año, al menos 18 desapariciones de mujeres en el estado, de las que se han podido localizar a por lo menos 10.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven de 18 años, fue vista por última vez el pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León, tras asistir con dos amigas a una fiesta en una quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla.

La ficha de búsqueda de Debanhi, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en Nuevo León, señala que la última vez que la vieron vestía una blusa de tirantes blanca, falda oscura y tenis de bota tipo Converse, color negro. Como características físicas se detalló que es una mujer de complexión delgada, tez blanca y cabello castaño, claro, lacio y largo. En tanto, en señas particulares se describe que tiene una cicatriz en la barbilla y en la mano derecha, además usa brackets.

La Fiscalía proporcionó los teléfonos 81 20 20 57 00 y 81 20 20 44 11 para comunicarse si la han visto o tiene información sobre su paradero.

