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Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

El también productor de Rocío Sánchez Azuara enfrenta una acusación formal podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión

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Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel (Foto. Instagram/ Maite Perroni)
Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel (Foto. Instagram/ Maite Perroni)

El productor Andrés Tovar enfrenta una acusación formal por fraude que podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión, luego de que un juez de control del Reclusorio Sur resolviera que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el monto presuntamente defraudado asciende a 150 millones de pesos, cifra relacionada con su desempeño en Imagen Televisión, empresa para la que trabajó durante varios años.

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La audiencia judicial que definió el rumbo legal del caso ocurrió el 19 de mayo, pero la información trascendió hasta este martes 16 de junio de 2026, según reportó de forma exclusiva el medio TVNotas.

El proceso judicial y la posible condena

El Código Penal vigente en la Ciudad de México establece que el delito de fraude puede castigarse con penas que van de seis a once años de cárcel. Las autoridades indicaron que, de comprobarse la responsabilidad de Tovar, la condena podría alcanzar los ocho años de prisión, dependiendo de la valoración judicial y de la eventual presentación de pruebas a favor del productor.

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La carpeta de investigación refiere que Imagen Televisión sufrió el presunto fraude mientras Tovar se desempeñaba como responsable de programas como Sale el sol y Acércate a Rocío. El expediente quedó abierto en la Fiscalía capitalina tras la denuncia de la televisora.

Andrés Tovar Maite Perroni
La demanda de Andrés Tovar contra Imagen Televisión y el asesinato de su abogado (Foto: Instagram@atovarp)

El pasado marzo, la defensa solicitó aplazar la audiencia de imputación bajo el argumento de que el nuevo equipo legal no conocía el expediente completo. En la última audiencia, el juez acordó extender el plazo de investigación complementaria, lo que permitirá a Tovar presentar pruebas en su defensa. La próxima audiencia está programada para septiembre.

La demanda de Andrés Tovar contra Imagen Televisión y el asesinato de su abogado

En abril de 2024, el productor inició una demanda civil contra Imagen Televisión reclamando el pago de otros 150 millones de pesos, asesorado por el abogado David Cohen. La relación profesional entre ambos terminó en desacuerdo meses después.

El 13 de octubre de 2025, Cohen fue asesinado a balazos afuera de los juzgados de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. El presunto agresor, identificado como Donovan ‘N’, también resultó herido tras la intervención de un policía. Este hecho generó una amplia cobertura mediática durante varias semanas.

A pesar de estos incidentes, el proceso legal iniciado por Imagen Televisión contra Tovar continúa en curso y la investigación judicial avanza.

¿Quién es Andrés Tovar? Trayectoria, polémicas y vida personal

Andrés Tovar es un productor televisivo mexicano que ha mantenido una presencia constante en la industria del entretenimiento, particularmente en formatos matutinos y de revista. Su nombre ha figurado en la esfera pública tanto por su carrera como por episodios personales que han derivado en controversia.

El productor estuvo casado con la actriz Claudia Martín, matrimonio que terminó en medio de especulaciones sobre una relación paralela con Maite Perroni, exintegrante de RBD. El escándalo mediático se intensificó cuando, poco después del divorcio, Tovar y Perroni oficializaron su noviazgo y posteriormente contrajeron matrimonio. Esta unión ha sido objeto de atención constante en medios de comunicación y redes sociales.

Maite Perroni, Andrés Tovar y Claudia Martín
¿Quién es Andrés Tovar? Trayectoria, polémicas y vida personal Fotos: @maiteperroni / @atovarp /@claudia3martin

La familia de Tovar y su entorno han preferido guardar silencio sobre el proceso judicial y las consecuencias mediáticas. Perroni, por su parte, ha solicitado respeto a la privacidad, mientras continúa con su carrera artística.

El historial de polémicas incluye además una disputa pública entre Maite Perroni y la también exRBD Anahí, derivada de diferencias surgidas durante la gira de reunión del grupo. Esta confrontación recibió amplia cobertura y alimentó especulaciones sobre tensiones internas tanto en el ámbito profesional como en el personal.

La trayectoria de Tovar en televisión lo ha colocado al frente de distintos proyectos, consolidándose como figura reconocida en la industria. Sin embargo, los episodios judiciales y familiares han mantenido su nombre vigente en la agenda pública más allá de su labor profesional.

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