Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Agentes de policía trabajan en la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, a Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa June 16, 2025. REUTERS/Jesus Bustamante/File Photo

Ocho estados concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante mayo de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El mes cerró con un promedio de 47.3 casos diarios, a comparación de abril con el 52.6 por ciento.

La cifra representa una caída de 6.4 por ciento frente al mes anterior, lo cual representó mayo como el periodo más bajo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

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Los estados con mayor concentración de casos

De acuerdo con las estadísticas, Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento de los homicidios del país, seguido por Baja California (7.8 por ciento) y Chihuahua (7.7 por ciento). Completaron el grupo Sinaloa (6.8 por ciento), Morelos (5.9 por ciento), el Estado de México (5.9 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Veracruz (5.3 por ciento).

La distribución territorial no es nueva: las mismas entidades han encabezado los registros de violencia en meses anteriores, con Guanajuato como el estado de mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

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Abril de 2026 registró el menor número de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 11 años.. Crédito: Presidencia

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, presentó los datos durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La funcionaria explicó que la serie analizada abarca de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

En ese periodo, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Esa diferencia equivale a 39 homicidios dolosos menos por día al cierre del quinto mes del año.

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Sin embargo, la funcionaria detalló que el acumulado de enero a mayo de 2026 también establece un mínimo: el promedio de 50.4 homicidios diarios en ese período es el más bajo desde 2016 para los primeros cinco meses de cualquier año.

28 estados con tendencia a la baja

Según las cifras presentadas desde Palacio Nacional, la disminución no se concentró en unas pocas entidades. Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 estados presentaron una reducción en su promedio diario de homicidios dolosos.

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Parte de los vehículos usados en el despliegue (Defensa)

San Luis Potosí encabezó esa lista con una caída de 81 por ciento. Le siguieron Zacatecas con menos 63 por ciento y Quintana Roo con 60.8 por ciento.

La titular de la SESNSP atribuyó esos resultados a la estrategia nacional de seguridad pública. La funcionaria señaló que la coordinación entre el gabinete de seguridad y las entidades federativas tuvo un impacto tangible en las cifras.

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La funcionaria destacó en particular el avance en los estados que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios del país. Esas entidades mostraron las caídas más notorias dentro del período comparado.

Los datos que respaldan el reporte

Las cifras provienen de las 32 fiscalías estatales del país, que reportan mensualmente al SESNSP. El organismo construye la estadística a partir de las carpetas de investigación abiertas por los ministerios públicos locales.

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Vecinos del municipio reportaron el movimiento aéreo y terrestre de elementos de la SEMAR y el Ejército Mexicano. (FOTO: X)

Un homicidio doloso ingresa al registro oficial únicamente cuando existe una carpeta donde la autoridad ministerial clasifica los hechos como tal delito. La metodología distingue ese tipo del homicidio culposo, que ocurre sin intención y por imprudencia o negligencia.

El contexto de los 20 meses de gobierno

La presentación de los datos se realizó a 20 meses del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Figueroa subrayó que la tendencia a la baja se sostuvo incluso tras el repunte registrado en abril.

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El mes de mayo cerró con un promedio inferior al de todos los meses previos dentro de la administración actual. La serie mensual del SESNSP muestra que el indicador no había alcanzado ese nivel desde que comenzó el registro comparativo en septiembre de 2024.