Salma Luévano denunció a Gabriel Quadri por discurso de odio: exige juicio político

Salma Luévano denunció a Gabriel Quadri, quien podría ser sometido a un juicio político y ser destituido de su actual cargo como diputado del Partido Acción Nacional (PAN) (fotos: Cámara de Diputados)

Salma Luévano Luna, primera diputada trans en México, presentó una denuncia para juicio político en contra de Gabriel Quadri, debido a los discursos de odio que ha pronunciado contra ella y la comunidad transgénero. Respecto a las acciones legales que ha decidido tomar en contra de Quadri, la política expresó en su cuenta de Twitter:

La diputa Salma Luévano anunció vía Twitter que ha tomado acciones legales contra Gabriel Quadri (Foto: Twitter/@SalmaLuevano)

“Como Legisladora Federal tengo el firme compromiso de defender a las mujeres TRANS y a mi población LGBTTTIQ+ de violentadores como Gabriel Quadri. Por eso he presentado denuncia formal ante la Cámara de Diputados exigiendo juicio político para Quadri”.

Gabriel Quadri respondió en entrevista: “Yo estaría dispuesto a tener una conversación y un foro de debate con representantes de la comunidad transexual de nuestro país para ratificar que yo no tengo ningún tipo de sentimiento de transfobia. Yo los respeto profundamente como personas y respeto la libertad que tienen de manifestarse y expresarse sexualmente en términos de género”.

De acuerdo con el portal del Senado de la República, un juicio político es un procedimiento que consiste en remover, e incluso inhabilitar, a cualquiera de aquellos servidores públicos que no cumplan debidamente su encargo. En caso de que la denuncia de la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA} procediera, Quadri podría ser destituido de su actual cargo.

La diputada Salma Luévano agradeció a Andrés Manuel López Obrador por su apoyo (Foto: Twitter/@SalmaLuevano)

A través de otro tuit, la también presidenta del colectivo ¨Juntes por el Camino de la Diversidad¨, agradeció a Andrés Manuel López Obrador por su apoyo. Publicó: ¨Lo dije y lo seguiré diciendo, es un honor estar con Obrador. Gracias por su apoyo a nuestra comunidad Trans y LGBTTTIQ señor Presidente¨, acompañado de un video en el que el presidente de México, en relación al comportamiento del panista, expresó:

¨Ahora que una persona que se define como mujer, se sube y le falta al respeto. Por qué meternos en eso, por qué no respetar. Pues así es el conservadurismo, así son y no me voy a cansar de estarlo diciendo porque esto ayuda a que no avance ese pensamiento retrógrada”, añadió-

El último hecho en el caso Quadri-Luévano que causó polémica ocurrió durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados , cuando el diputado blanquiazul llamó ¨señor¨ a la diputada, quien se pronunció sobre lo ocurrido afirmando:

“Llamarme ‘señor’ y desconocer mi identidad de género de mujer, es a todas luces violencia de género y además discurso de odio y por eso, nos están matando y no descansaré hasta verlo en el catálogo de sujetos sancionados y que jamás vuelva a aparecer en las boletas electorales”.

Antes de eso, durante los primeros días de marzo, la diputada anunció en redes sociales que había denunciado al político por Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En aquel momento argumentó que los constantes ataques recibidos obstaculizan su labor legislativa.

A las denuncias, se suman una lista de acciones públicas para manifestar rechazo hacia la conducta de Quadri, catalogada por muchos como transfóbica. Tan solo a principios de año se disfrazó de Gabriel Quadri para exigir su desafuero y se rapó como forma de protesta contra sus discursos, al considerar que incitan al odio hacia la comunidad transgénero en el país.

Gabriel Quadri ha causado polémica por sus comentarios acerca de la comunidad transgénero (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Gabriel Quadri ha mostrado una polémica actitud respecto a la agenda temática transgénero. Entre las acciones por las cuales ha recibido críticas está el interponer una reserva para prohibir que los padres o tutores tomen decisiones sobre los procedimientos médicos relacionados con las infancias trans y el manifestar en Twitter que el movimiento pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres, convirtiéndolas en ¨personas gestantes¨ o ¨personas con vagina¨.

Además, Salma Luévano Luna, no ha sido la única en recibir comentarios de su parte respecto a su identidad de género. La diputada trans, María Clemente, también se ha visto afectada por el comportamiento de al antiguo miembro del partido Nueva Alianza.

