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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: Revelan nuevos detalles de asesinato de periodista en Veracruz

Sigue en Infobae México los acontecimientos en materia de seguridad más importantes del país

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13:18 hsHoy

Una cobertura y un altercado con policías horas antes de morir: revelan nuevos detalles del asesinato del periodista Luis Ángel López en Veracruz

Un mes y medio antes de su asesinato, el periodista había renovado sus medidas de protección

Retrato ilustrado en acuarela de Luis Ángel López Valdez, periodista mexicano, con símbolos de la cámara y el papel, salpicados de rojo en alusión a la violencia que enfrenta la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Retrato ilustrado en acuarela de Luis Ángel López Valdez, periodista mexicano, con símbolos de la cámara y el papel, salpicados de rojo en alusión a la violencia que enfrenta la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eli Martínez, reportero de nota roja en Poza Rica, estuvo con Luis Ángel López Valdez dos horas antes de que a éste último lo asesinaran. Cubrieron juntos una nota en la colonia Santa Emilia y, en ese mismo lugar, policías estatales intentaron impedir que los periodistas grabaran y difundieran el aseguramiento de un taxi.

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13:18 hsHoy

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

El coordinador de Morena en San Lázaro respaldó la postura de Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos

El coordinador de Morena en San Lázaro respaldó la postura de Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos y señaló que cualquier indagatoria debe realizarse con base en pruebas y respetando el debido proceso. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
El coordinador de Morena en San Lázaro respaldó la postura de Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos y señaló que cualquier indagatoria debe realizarse con base en pruebas y respetando el debido proceso. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este lunes que cualquier funcionario o político señalado de tener vínculos en actividades delictivas debe ser investigado y sancionado por las autoridades mexicanas, en el marco del debate generado por las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, sobre presuntos nexos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.

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