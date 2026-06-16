EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: Revelan nuevos detalles de asesinato de periodista en Veracruz

Eli Martínez, reportero de nota roja en Poza Rica, estuvo con Luis Ángel López Valdez dos horas antes de que a éste último lo asesinaran. Cubrieron juntos una nota en la colonia Santa Emilia y, en ese mismo lugar, policías estatales intentaron impedir que los periodistas grabaran y difundieran el aseguramiento de un taxi.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este lunes que cualquier funcionario o político señalado de tener vínculos en actividades delictivas debe ser investigado y sancionado por las autoridades mexicanas, en el marco del debate generado por las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, sobre presuntos nexos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.