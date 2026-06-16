Identifican a jóvenes que usaron lonas de desaparecidos durante festejos del Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia

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La celebración por el debut triunfal de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 quedó marcada por una controversia que continúa generando indignación en redes sociales. Luego de que se viralizaran imágenes de varias personas utilizando lonas de desaparecidos para protegerse de la lluvia en el Ángel de la Independencia, internautas aseguran haber identificado a los presuntos responsables del incidente.

La tarde del 11 de junio, miles de aficionados se reunieron en distintos puntos de la Ciudad de México para celebrar la victoria de 2-0 del Tricolor sobre Sudáfrica, resultado que fue posible gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Como suele ocurrir en los grandes triunfos de la selección nacional, el Ángel de la Independencia se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para los festejos.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal REUTERS/Pawel Kopczynski

Sin embargo, la alegría por el resultado deportivo pasó a segundo plano cuando comenzaron a circular videos en los que se observa a varias personas cubriéndose de la lluvia con lonas que contenían fotografías y fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones reacts after missing a chance to score REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo con los materiales difundidos en redes sociales, una madre buscadora se acercó a reclamarles por utilizar ese tipo de material y les exigió respeto hacia las víctimas y sus familiares. La situación escaló rápidamente y derivó en una confrontación verbal.

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Además, un reportero que se encontraba documentando lo ocurrido intervino en defensa de la activista. Según las denuncias compartidas posteriormente en plataformas digitales, el comunicador también habría sido agredido durante el altercado.

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Con el paso de las horas, usuarios de internet comenzaron a investigar la identidad de quienes aparecían en los videos. Diversas publicaciones señalaron como presuntos involucrados a Liel Nasib, Aarón Ortíz Jiménez y Abraham Chayo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la identidad de las personas relacionadas con los hechos, pero sus nombres se han multiplicado en redes sociales junto con capturas de pantalla y fotografías.

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La polémica tomó una dimensión mayor cuando uno de los señalados respondió públicamente a las acusaciones.

A través de un mensaje difundido en Instagram, Aarón Ortíz Jiménez escribió: “Sí soy yo. Se dice putitas buscadoras. Esas perras que se ponen a tener hijos como ratas y luego no saben como educarlos”.

La publicación provocó una nueva oleada de críticas debido al tono empleado contra las madres buscadoras, quienes desde hace años realizan labores de localización ante la desaparición de familiares en distintas regiones del país.

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Para numerosos usuarios, el mensaje terminó por agravar una situación que ya había generado rechazo generalizado. Mientras algunos exigieron una disculpa pública, otros pidieron que las autoridades investiguen lo sucedido durante los festejos en Paseo de la Reforma.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre el respeto que merecen los colectivos de búsqueda y los materiales que utilizan para visibilizar los casos de desaparición. Las lonas empleadas por estos grupos contienen información fundamental para localizar personas y representan el esfuerzo de familias que continúan buscando respuestas.

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Pese a la presión social generada en internet, hasta ahora no existe información oficial sobre posibles denuncias relacionadas con las agresiones denunciadas contra el reportero o por el hostigamiento que habría sufrido la madre buscadora durante el incidente.

Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en redes sociales, donde la atención ya no está centrada en la victoria de México sobre Sudáfrica, sino en la identidad de los presuntos responsables de una acción que muchos consideran una falta de respeto hacia las víctimas de desaparición y sus familias. La polémica sigue escalando y el caso permanece bajo el escrutinio público.

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