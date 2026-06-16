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Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

El exfuncionario es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barrredora”

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Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG
Hernán Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

El proceso contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, continúa su curso luego de que este lunes se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que autoridades de Tabasco presentaron las pruebas en contra del exfuncionario por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Durante la diligencia -realizada a distancia y en la que se conectó Bermúdez Requena desde el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México- la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena acumulada de 154 años de prisión.

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De acuerdo con reportes, el Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación para sustentar la acusación en su contra como parte de la causa penal 213/2025. La petición de la sentencia la realizó por 24 años de cárcel por el delito de asociación delictuosa, de 30 años por extorsión agravada y de 100 años por secuestro agravado, dando un total de 154 años de prisión.

¿Qué sigue en el proceso en contra de Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora".. (SSC)
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora".. (SSC)

La audiencia del proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco continuará en los próximos días cuando el juez determine la admisión de pruebas y establezca los siguientes pasos rumbo a la etapa de juicio oral.

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Cabe señalar que además de este proceso penal, Bermúdez Requena enfrenta otras investigaciones por los delitos de desaparición forzada y peculado, por los que ya fue vinculado a proceso.

Además, cuenta con una orden de aprehensión pendiente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, la cual no ha podido ser cumplimentada debido a que cuenta con un amparo que lo impide.

Actualmente se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de que fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, país que lo expulsó y lo entregó a las autoridades mexicanas para que enfrentara la justicia.

Su caso se ha visto empañado por solicitudes de amparos y negativas a desbloquear sus cuentas bancarias

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, detenido en Paraguay
Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

El caso de Hernán Bermúdez Requena ha avanzado en medio de intentos por desbloquear sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo añadió a la lista de personas bloqueadas al detectar operaciones inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Sus intentos por que le sean concedidos amparos se han visto frustrados debido a que los jueces se los han negado. Además, Bermúdez Requena llevó a cabo una última solicitud contra una posible extradición a Estados Unidos luego de que escuchó a sus custodios afirman que se encontraba en proceso de ser enviado a ese país.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, fue cinco días antes de solicitar el amparo que el exfuncionario escuchó a los encargados de la seguridad del Altiplano.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en el recurso.

Hernán Bermúdez Requena llega a Toluca
Hernán Bermúdez a su arribo a México tras ser expulsado de Paraguay. Foto: SSPC

Ante la negativa, el exfuncionario volvió a insistir en que sea reconsiderada su solicitud de amparo ante la posibilidad de ser enviado a Estados Unidos.

En las próximas semanas continuarán avanzando las audiencias de Hernán Bermúdez como parte de este proceso para que finalmente se determine si es hallado culpable y se establezca una sentencia definitiva, así como las correspondientes por los dos nuevos procesos que las autoridades abrieron en su contra.

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