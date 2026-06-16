Pleito de Cazzu y Nodal vuelve a protagonizar canción: ahora Luar La L aviva la polémica en redes

La relación entre Cazzu y Nodal sigue dando de qué hablar. (Instagram)

Una sola frase bastó para encender las redes. El cantante urbano Luar la L incluyó en el remix de “Contigo Na’ Más” el verso “Tú ere’ mi Cazzu, yo nunca sería Nodal / ¿Cómo te vo’a fallar?”, y en cuestión de horas el fragmento se convirtió en uno de los más comentados, al invocar directamente el conflicto entre Cazzu y Christian Nodal que lleva ya dos años dominando la conversación.

El tema, lanzado el 11 de junio de 2026, forma parte de un remix junto a ROA, Ozuna, Dei V, Jay Wheeler, Hades66 y Bryant Myers, y acumula más de 2.8 millones de visualizaciones en apenas cinco días.

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La referencia a la expareja aparece a la mitad de la canción, donde uno de los músicos dedica un verso a “su musa” y utiliza la historia de Cazzu y Nodal como símbolo de lealtad y contraste sentimental.

El verso no deja margen para la ambigüedad. En el contexto de la canción, la referencia a Cazzu funciona como un símbolo de amor leal, mientras que el nombre de Nodal aparece como su opuesto: el de quien falla.

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La canción ya suma más de dos millones de reproducciones. (Captura de pantalla)

“Y quizá amaste y le fuiste leal a alguien que a ti nunca te supo amar / Qué desperdicio, y sabe que ahora estamos aquí chingando frente al mar / Mi primera musa / Tú ere’ mi Cazzu, yo nunca sería Nodal / ¿Cómo te vo’a fallar?“, reza la letra.

Las reacciones en redes se dividieron entre quienes celebraron el verso como un guiño de solidaridad hacia Cazzu y quienes lo interpretaron como una estrategia comercial para generar conversación en torno al remix.

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No es la primera vez que protagonizan canción

El remix de “Contigo Na’ Más” no es el primer tema en utilizar a Cazzu y Nodal como referencia dentro de una canción. En febrero de 2026, Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco lanzaron “Rosita”, sencillo que incluía la línea “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, en alusión a la rapidez con la que el cantante mexicano anunció su relación con Ángela Aguilar tras su separación de Cazzu.

La canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco menciona a Christian Nodal y revive polémica con Cazzu en redes sociales. (RS / EFE)

Aquella mención desató una cadena de reacciones. Cazzu publicó en sus redes una carta titulada “Tiradera”, donde arremetió contra los músicos por aludir al abandono de su hija Inti por parte del sonorense.

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“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama crónica de un abandono. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”, escribió la cantante argentina.

Nodal respondió desde su canal de difusión de Instagram, calificando la reacción de su expareja como “un dramón”. “No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”, escribió el cantante.

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Acto seguido, arremetió contra Cazzu al señalar que consideraba que ella utilizaba la maternidad para avivar la polémica: “Defienden a capa y espada porque, entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas coexisten, se ganó corazones”, añadió.

Nodal también lanzó una referencia que generó especulaciones sobre terceras personas: “Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente no contará”.

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El cantante cerró su mensaje pidiendo que su hija quedara fuera del discurso público: “Lo más importante, si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono, ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”.

Cazzu, consultada semanas después al respecto por la periodista Tanya Charry en El Gordo y La Flaca, respondió que no se arrepentía de lo que había escrito, aunque lamentó que el chisme vendiera más que el arte.

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“La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia. Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados”, afirmó. La cantante también reconoció que puede equivocarse, pero siempre desde un lugar “colectivo, nunca personal del todo”: “Cuando siento que hace falta, digo algo, pero trato de que sea lo más prudente, lo más exacto”, concluyó.

El pleito que se convirtió en referencia cultural

(Capturas de pantalla)

La historia entre Cazzu y Nodal ha trascendido los medios de espectáculos para instalarse como referencia dentro del género urbano. La separación de la expareja en mayo de 2024, seguida del anuncio de la relación de Nodal con Ángela Aguilar apenas dos semanas después, generó una controversia que no ha cesado.

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La demanda interpuesta por Nodal en Jalisco por la custodia y manutención de su hija Inti, el proceso judicial aún en etapa de notificación, y los cruces públicos entre ambos artistas han alimentado un conflicto que ahora otros músicos utilizan como materia prima para sus canciones.