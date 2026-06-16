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Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

El caso involucra sus trabajos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío, y plantea preguntas sobre la protección de la creatividad en la industria mexicana

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El caso involucra sus trabajos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío, y plantea preguntas sobre la protección de la creatividad en la industria mexicana

Enfrenta Andrés Tovar un proceso penal tras ser denunciado por Imagen Televisión por los delitos de fraude y falsedad de declaración.

El monto del presunto fraude asciende a 150 millones de pesos. El esposo de Maite Perroni sostiene que la televisora lo persigue y criminaliza por defender sus derechos como autor y productor, de acuerdo con un video publicado este martes 16 de junio en su cuenta de Instagram.

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El caso involucra sus trabajos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío, y plantea preguntas sobre la protección de la creatividad en la industria mexicana, según reporta Infobae.

Proceso penal por fraude alcanza los 150 millones de pesos

El juez de control del Reclusorio Sur en Ciudad de México vinculó a proceso a Andrés Tovar por considerar que existen elementos suficientes para investigar el presunto fraude. La denuncia de Imagen Televisión refiere que la empresa sufrió el daño mientras Tovar era responsable de producción en programas clave.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el monto presuntamente defraudado asciende a 150 millones de pesos. La autoridad judicial estableció que, de comprobarse la responsabilidad, la condena podría alcanzar los ocho años de prisión.

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra (Foto: Infobae México/ Jovani Perez)
Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra (Foto: Infobae México/ Jovani Perez)

El expediente quedó abierto en la Fiscalía capitalina tras la denuncia de la televisora. El proceso penal incluye la acusación por falsedad de declaración y fraude procesal. El Código Penal de la Ciudad de México establece penas que van de seis a once años de cárcel por fraude.

Andrés Tovar: “Vinculación a proceso no es sentencia”

En el video difundido por Tovar este martes, el productor señala: “Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos”.

Añade: “Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor, por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas”.

El productor denuncia que, tras intentar resolver el conflicto por la vía del diálogo durante dos años, presentó una demanda civil en 2024 para exigir el pago correspondiente. Catorce meses después, Imagen Televisión presentó la denuncia penal.

A través de sus redes sociales, Tovar afirma: “Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen. Esto no es solo sobre mí. Esto es sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores, comunicadores, para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras”.

Relación con Rocío Sánchez Azuara y la dimensión pública

El caso penal está vinculado a los programas que Tovar produjo, en particular Sale el sol y Acércate a Rocío, este último conducido por Rocío Sánchez Azuara. La denuncia de la televisora abarca el periodo en el que ambos colaboraron en estos proyectos.

La defensa de Tovar solicitó en marzo aplazar la audiencia de imputación, argumentando que el nuevo equipo legal necesitaba revisar el expediente completo. El juez concedió una extensión al plazo de investigación complementaria, permitiendo que Tovar presente pruebas en su defensa. La próxima audiencia está programada para septiembre.

Relación con Rocío Sánchez Azuara y la dimensión pública (Foto: Venga La Alegría)
Relación con Rocío Sánchez Azuara y la dimensión pública (Foto: Venga La Alegría)

Violencia y contexto extrajudicial

En abril de 2024, Tovar demandó por la vía civil a Imagen Televisión reclamando el pago de otros 150 millones de pesos, asesorado por el abogado David Cohen. Meses después, Cohen fue asesinado afuera de los juzgados de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores. El presunto agresor también resultó herido. Este hecho generó cobertura mediática y añadió tensión al conflicto legal.

“Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito”: esposo de Maite Perroni explota contra Imagen Televisión

En su mensaje, Tovar insiste: “Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión. Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado”.

El productor señala que, tras más de dos años intentando resolver el conflicto primero por diálogo y luego mediante una demanda civil, la respuesta fue la denuncia penal. Reitera: “Confío en las instituciones y en que los hechos serán aclarados conforme avance el proceso. Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquier persona que decida defender sus derechos”.

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