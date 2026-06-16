La carta de despedida de Jordan Carrillo a Pumas: “Gracias por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba”

Jordan Carrillo estuvo sólo una temporada con los auriazules. (Instagram)

Jordan Carrillo publicó este lunes una carta de despedida en sus redes sociales para anunciar su salida de Pumas y confirmar su llegada a Chivas de Guadalajara, club que pagará 5.5 millones de dólares a Santos Laguna por su pase definitivo.

El atacante mexicano de 24 años firmará un contrato de cuatro años con el Rebaño Sagrado y se convertirá en el segundo refuerzo del equipo tapatío para el Torneo Apertura 2026.

PUBLICIDAD

Carrillo pasó apenas un semestre con los auriazules, pero dejó huella. Llegó a la Gran Final del Clausura 2026, donde Pumas cayó ante Cruz Azul en el Olímpico Universitario, y fue uno de los futbolistas más destacados del torneo. Su rendimiento bastó para que la directiva rojiblanca lo convirtiera en prioridad de mercado.

Jordán Carrillo tuvo una campaña destacada con los Pumas de la UNAM (REUTERS)

“Hoy me toca despedirme de una etapa muy especial en mi carrera. Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al fútbol”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Carrillo reconoce a Pumas como el club que relanzó su carrera

El paso de Carrillo por la Universidad Nacional no fue casual. Antes de llegar al Pedregal, el atacante había tenido un ciclo irregular en Santos Laguna, donde no logró consolidarse ni mostrar su mejor versión. Pumas le dio minutos, confianza y un proyecto competitivo que le permitió recuperar su nivel.

“En esta institución volví a disfrutar cada entrenamiento, cada partido y cada minuto dentro de la cancha. Desde el primer día me hicieron sentir en casa y siempre estaré agradecido por el apoyo, el cariño y la confianza que depositaron en mí”, añadió en su mensaje.

PUBLICIDAD

Así presentó Pumas a Jordan Carrillo. (X/ @PumasMX)

El jugador también tuvo palabras para la afición universitaria, que lo arropó durante toda la campaña: “Por alentar sin descanso, por exigirnos a dar lo mejor y por demostrar, partido tras partido, la grandeza de estos colores. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y la certeza de que Pumas es una institución enorme, con una identidad única y una pasión que jamás se olvida“.

Cerró su mensaje con el grito de guerra universitario —“¡Goya, Cachún Cachún Ra Ra!“— antes de firmar con su nombre y un corazón en los colores auriazul.

PUBLICIDAD

Chivas lo espera

Con su llegada a Guadalajara, Carrillo defiende su cuarto club como profesional. Jugó en Santos Laguna y Pumas en la Liga MX, y también tuvo un paso por el Sporting de Gijón en la Liga Hypermotion de España. Ahora da el salto a uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano, que busca su estrella número 13 bajo el mando del entrenador argentino Gabriel Milito.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

Se espera que el jugador arribe a la Perla Tapatía entre miércoles y jueves de esta semana para firmar su contrato y ser presentado de manera oficial. La directiva rojiblanca le otorgó días adicionales de descanso antes de incorporarse a la pretemporada, por lo que no estuvo presente en el arranque de los trabajos físicos junto al resto del plantel.

PUBLICIDAD

Kevin Castañeda es el otro refuerzo confirmado por el Club Deportivo Guadalajara para el Apertura 2026. Carrillo llega para reforzar el sector ofensivo con un perfil dinámico y desequilibrante que encaja en el esquema que Milito ha desarrollado en el Rebaño durante los últimos torneos.

“Me voy con el corazón lleno de gratitud y profundamente orgulloso de haber defendido este escudo. Di todo de mí cada vez que tuve la oportunidad de representarlo, y eso es algo que me acompañará para siempre", concluyó Carrillo en su carta.

PUBLICIDAD