México

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

El coordinador de Morena en San Lázaro respaldó la postura de Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos

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El coordinador de Morena en San Lázaro respaldó la postura de Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos y señaló que cualquier indagatoria debe realizarse con base en pruebas y respetando el debido proceso. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
El coordinador de Morena en San Lázaro respaldó la postura de Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos y señaló que cualquier indagatoria debe realizarse con base en pruebas y respetando el debido proceso. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este lunes que cualquier funcionario o político señalado de tener vínculos en actividades delictivas debe ser investigado y sancionado por las autoridades mexicanas, en el marco del debate generado por las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, sobre presuntos nexos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.

Monreal sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia responsable de realizar las investigaciones que resulten necesarias, y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos.

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El legislador fue directo al señalar que la complicidad con el crimen no debe quedar sin consecuencias. “Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley o que tenga conductas antijurídicas o de complicidad debe pagar por ellas y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas”, declaró a medios de comunicación.

El legislador morenista, Ricardo Monreal, se pronunció luego de que la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtiera que la administración de Donald Trump sigue apuntando a políticos mexicanos coludidos con el narco. (X/@RicardoMonrealA)

Monreal subrayó que cualquier indagatoria debe realizarse con base en pruebas y respetando el debido proceso.

El diputado morenista no planteó nombres ni señalamientos específicos contra ningún funcionario.

Carter advierte que EEUU apunta a políticos mexicanos coludidos con cárteles

Las declaraciones de Monreal se producen tras las de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, quien advirtió que la administración de Donald Trump continuará apuntando a funcionarios mexicanos coludidos con el crimen organizado.

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Carter dijo en una entrevista con el programa American Thought Leaders que las acciones de su gobierno buscan desmantelar las redes financieras y de protección política que han permitido la operación de los cárteles. “Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos”, afirmó la funcionaria.

Sara Carter advirtió que los funcionarios mexicanos coludidos con el narco siguen en la mira. REUTERS/Callaghan O'Hare
Sara Carter advirtió que los funcionarios mexicanos coludidos con el narco siguen en la mira. REUTERS/Callaghan O'Hare

La directora destacó que la colaboración actual con México no se había visto antes, y puso como ejemplo el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del CJNG, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

La funcionaria afirmó que fue inteligencia estadounidense la que localizó a Oseguera Cervantes, pero la operación la ejecutaron las autoridades mexicanas: “Lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional Mexicana, las Fuerzas Armadas, la operación del general Trevilla... cooperaron con nosotros, dijimos: ‘Mira, aquí está la información, ve por él’. Y lo hicieron”, relató Carter.

La funcionaria atribuyó esa cooperación a que los gobiernos saben que las advertencias de Trump sobre posibles ataques en caso de no colaborar son reales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por no entrar en confrontación directa con Carter durante su conferencia de prensa del lunes. “Es muy difícil contestar cada declaración del gobierno de Estados Unidos. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Es su opinión y nosotros tenemos nuestra postura”, dijo.

La mandataria reconoció que Carter incluyó el énfasis en prevención del consumo en la Estrategia Nacional Antidrogas 2026, presentada el 4 de mayo pasado, aunque no profundizó en el tema.

Sheinbaum también se refirió a la reunión bilateral del viernes anterior, celebrada en la embajada de Estados Unidos en México, como un encuentro para revisar los avances del entendimiento bilateral en materia de seguridad.

Pintura en acuarela de dos mujeres vestidas con trajes sastre, de pie frente a las banderas de México y Estados Unidos, ondeando con pinceladas suaves.
Claudia Sheinbaum respondió a los dichos de Sara Carter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta señaló que los laboratorios clandestinos desactivados en México se enfocan principalmente en la elaboración de metanfetaminas, y que solo en tres casos se ha detectado la elaboración de pastillas de fentanilo, sin que se haya identificado producción del precursor químico como tal.

“Lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo es, en tres casos si no mal recuerdo, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación de fentanilo como tal, sino con la materia prima ya elaborada”, precisó la mandataria.

Sheinbaum reiteró que la posición de México frente a Estados Unidos es de “colaboración sin subordinación” y de defensa de la soberanía, y pidió a Washington fortalecer los operativos para decomisar armas enviadas a México y reforzar las acciones preventivas para reducir el consumo de drogas.

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