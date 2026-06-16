Hombre bajo influjos de sustancias tomó de rehén a niña de dos años de su pareja y amenazó con explotar tanque de gas en Mazatlán

Cobertura de evento que muestra un operativo policial y de emergencia en la colonia Urías de Mazatlán. Las imágenes presentan agentes de la Policía Municipal, incluyendo una camioneta con el número 558, y personal de rescate o bomberos en la calle. Una motocicleta negra está estacionada en primer plano. Se documenta la presencia de múltiples autoridades respondiendo a una situación. El contexto indica que se trata de un rescate de rehén involucrando a un hombre y una niña.

Un hombre identificado como Alfredo “N” mantuvo como rehén a Valentina, una niña de 2 años, dentro de una vivienda de la colonia Rincón de Urías, en Mazatlán, y amenazó con explotar un tanque de gas, por lo que autoridades municipales abrieron una investigación sobre un caso que terminó con la menor a salvo y el presunto agresor hospitalizado bajo vigilancia policial.

La intervención derivó en un operativo de rescate y en una persecución por calles, techos de viviendas y una zona de cerro cercana a la colonia Urías. Al final, el señalado fue detenido y trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras la niña quedó bajo resguardo de sus familiares.

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Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando vecinos de la calle Escobar, en la colonia Rincón de Urías, alertaron sobre una fuerte discusión y gritos de una mujer dentro de un domicilio. Cuando policías y cuerpos de emergencia llegaron al sitio, recibieron la versión de que un hombre armado con un cuchillo retenía a una menor.

El agresor amenazó con dañar a la menor y hacer explotar un tanque de gas

Un hombre intoxicado de alchohol o sustanciastomó de rehén a niña de dos años de su pareja en Mazatlán, Sinaloa Foto: Captura de pantalla Facebook

De acuerdo con la información disponible, Alfredo “N” habría estado bajo los influjos del alcohol. En ese estado, amenazó con lastimar a la niña ante los intentos de vecinos y policías por rescatarla.

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La tensión aumentó cuando también advirtió que haría explotar un tanque de gas que se encontraba dentro de la vivienda. Esa amenaza elevó el riesgo no solo para la menor y su madre, sino para las familias que habitan en el sector.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con Bomberos de la Ciudad y personal de Protección Civil, acudieron al domicilio señalado tras los llamados de auxilio. Al llegar, fueron recibidos por un grupo de personas que les informó de la violencia familiar que se desarrollaba dentro de la casa.

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Las corporaciones iniciaron un diálogo con el hombre y aplicaron protocolos de actuación policial y de atención de emergencias para tratar de controlar la crisis. El objetivo inmediato fue evitar un daño mayor a las personas presentes, sobre todo a la niña.

Según el relato atribuido a familiares, el presunto responsable mantenía una relación sentimental con la madre de la menor. La mujer había manifestado su intención de terminar esa relación y, desde días antes, habría recibido amenazas.

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Ese conflicto escaló cuando el hombre tomó a la pequeña y la retuvo con un cuchillo en la mano. También amenazó a vecinos que intentaron intervenir para proteger a la niña.

La persecución terminó con el sospechoso herido y bajo custodia

Después de varios minutos de intervención, el hombre desistió de la conducta que había generado. Luego intentó huir, lo que desató un seguimiento por calles del asentamiento y, de acuerdo con versiones difundidas sobre el caso, una persecución por los techos de varias viviendas y hacia un cerro cercano.

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Durante esa intervención, el presunto agresor resultó herido de bala, según los reportes iniciales sobre el operativo. Por esa razón, se solicitaron servicios de emergencia para atenderlo en el lugar y trasladarlo después a un hospital.

Paramédicos le brindaron valoración médica y posteriormente fue internado bajo custodia policial. Las autoridades mantuvieron vigilancia mientras avanzaban las diligencias para determinar las responsabilidades legales por la retención de la menor, las amenazas con arma blanca y la advertencia de provocar una explosión.

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La niña de 2 años fue rescatada con vida y puesta a salvo. Tras la crisis, quedó bajo resguardo de su familia.

La investigación judicial se centró en esclarecer cómo se desarrolló la retención, la actuación del presunto agresor dentro del domicilio y las circunstancias en las que resultó lesionado durante la respuesta policial. También se buscó establecer el alcance de las amenazas previas denunciadas por la madre.

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En los reportes de emergencia se ubicó el domicilio en la calle Escolar de la colonia Rincón de Urías, mientras otras versiones lo situaron en la calle Escobar del mismo sector. En ambos casos, la referencia coincidió en la colonia Urías de Mazatlán, donde la movilización de policías, bomberos, paramédicos y personal de auxilio generó momentos de tensión entre vecinos.

Alfredo “N” retuvo a una niña de 2 años dentro de una vivienda en la colonia Urías, en Mazatlán.

El hombre amenazó con herir a la menor con un cuchillo y con explotar un tanque de gas dentro del domicilio.

La menor fue rescatada, el presunto agresor fue detenido tras intentar huir y quedó hospitalizado bajo vigilancia policial.