México

Detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49% los homicidios en Morelos, afirma gobierno de Sheinbaum

De acuerdo con Marcela Figueroa, titular del SESNSP, dijo que el último mes fue notoria la reducción de homicidios en Morelos, gracias a las acciones llevadas a cabo y detenciones de funcionarios ligados al crimen organizado

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Marcela Figueroa dio a conocer detalles de la reducción de homicidios en Morelos en el último mes. (Presidencia)
Marcela Figueroa dio a conocer detalles de la reducción de homicidios en Morelos en el último mes. (Presidencia)

La Maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha registrado una importante reducción en los homicidios dolosos en el céntrico estado de Morelos.

Figueroa Franco destacó que esto es muy notorio en el último mes, gracias al reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en la entidad, desde finales de abril y a las detenciones de exfuncionarios y autoridades municipales, incluido el alcalde de Cuautla, realizadas en el mes de mayo por el Gabinete de Seguridad.

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“Gracias a estas acciones, los homicidios en Morelos tuvieron una reducción del 49% al pasar del 3.7 homicidios en abril a 1.9 en mayo del mismo año”, señaló.

Detienen a alcaldes y funcionarios de Morelos en mayo

El pasado 20 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dio a conocer que en un operativo conjunto con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) fue detenido Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahuacán, Morelos, como resultado de las acciones contra grupos delictivos dedicados a la extorsión y la puesta en marcha del operativo Enjambre.

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Por medio de su cuenta de X, Harfuch señaló que “En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO, entre ellas Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla”.

También dijo que “continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla”.

Posteriormente, el 30 de mayo, tras evadir un operativo federal, el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús “N”, fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Jesús Corona Damián fue acusado de delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud, así como de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario fue detenido en la colonia Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, por integrantes del Gabinete de Seguridad con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, como parte de las acciones del Operativo Enjambre y la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsadas por el Gobierno federal.

Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch señaló que la captura del edil forma parte de la continuidad de las acciones emprendidas contra servidores públicos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Jesús Corona Damián fue acusado de delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud, así como de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Crédito: Especial
Jesús Corona Damián fue acusado de delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud, así como de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Crédito: Especial

Reducción de promedio diario delitos de alto impacto por mes a nivel nacional

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que, además de la reducción en el homicidio doloso, la estrategia nacional de seguridad pública también ha dado resultados en materia de delitos de alto impacto.

Mostró una gráfica en la que se presentaba la información desglosada de manera mensual de los delitos de alto impacto, desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2026. En octubre de 2024 se registró un pico del promedio diario de delitos de alto impacto por mes, con 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario contra 437.7 registrados en mayo de 2026. “Se tiene una reducción en la presente administración del 31% destacando que mayo del 2026 es el mes más bajo de toda la serie analizada”, señaló.

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