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México vs Corea: quiénes son los futbolistas sobrevivientes del partido de Rusia 2018

A lo largo de la historia de los mundiales, ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones, donde el tricolor ha conseguido la victoria en sus dos antecedentes

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A lo largo de la historia de los mundiales, ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones, donde el tricolor ha conseguido la victoria en sus dos antecedentes. (REUTERS/Jason Cairnduff)
A lo largo de la historia de los mundiales, ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones, donde el tricolor ha conseguido la victoria en sus dos antecedentes. (REUTERS/Jason Cairnduff)

México y Corea del Sur se enfrentarán por tercera vez en la historia de los mundiales, donde el encuentro más reciente entre ambos en este escenario fue aquel duelo de Rusia 2018, donde el tricolor se impuso a los asiáticos por un marcador de 2-1 con goles de Javier Hernández y Carlos Vela.

Jugadores que repiten de Rusia 2018

Estos son los jugadores que repiten del 2018. (REUTERS/Jason Cairnduff)
Estos son los jugadores que repiten del 2018. (REUTERS/Jason Cairnduff)

Ocho años después, algunos jugadores de ambas selecciones vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo y a continuación, te presentamos la lista de futbolistas que repiten:

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Selección mexicana

Guillermo Ochoa

En 2018, con 32 años y como jugador del Standard de Lieja, Ochoa defendió el arco mexicano durante los cuatro partidos del torneo. Venía de destacar en Brasil 2014, donde recibió el reconocimiento como jugador del partido en dos ocasiones.

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Para 2026, cerca de cumplir 41 años, hará historia al unirse a la selecta lista de jugadores que han disputado seis mundiales con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En Rusia 2018, Gallardo, formado en Pumas, se describía como un extremo natural. Sin embargo, Juan Carlos Osorio optó por adaptarlo como lateral izquierdo, decisión que fue cuestionada por su falta de experiencia defensiva.

Ocho años más tarde, Gallardo se consolida como un lateral zurdo de confianza, donde su capacidad ofensiva, el juego aéreo y la mejoría en defensa le permiten disputar su tercer Mundial en esa posición.

Edson Álvarez

Durante el partido contra Corea del Sur en 2018, Osorio realizó ajustes en la alineación titular e incluyó a Edson Álvarez como lateral derecho, posición en la que jugó todo el encuentro. Ahora, tras una cirugía de tobillo que le quitó ritmo y ante el gran momento de Erik Lira, Álvarez parecía destinado a la banca.

Sin embargo, la expulsión de César Montes lo perfila como el reemplazo natural en la zaga central.

Raúl Jiménez

En Rusia 2018, Jiménez estaba detrás de Javier Hernández, quien jugaba en la Premier League. Como jugador del Benfica, solo sumó 56 minutos en dos partidos y no logró anotar, mientras que ante Corea del Sur permaneció como suplente.

Sin embargo, llega a este Mundial siendo el referente de la ofensiva tricolor después de haber marcado en la inauguración contra Sudáfrica y busca continuar con el buen momento que vive.

Corea del Sur

Heung Min Son le mete gol a México en Rusia 2018. (REUTERS/Damir Sagolj)
Heung Min Son le mete gol a México en Rusia 2018. (REUTERS/Damir Sagolj)

Son Heung-min

El capitán surcoreano buscará volver a marcarle a México, como lo hizo en 2018 al anotar el descuento en tiempo agregado. “Sonny”, referente de su selección por más de una década, posiblemente disputa su último Mundial.

Lee Jae-sung

Hace ocho años formó dupla ofensiva con Son Heung-min, papel que puede repetirse este jueves en Guadalajara tras su titularidad ante Chequia. Lee, con cinco temporadas en el Mainz, ya supera los cien partidos internacionales.

Hwang Hee-chan

En 2018 fue titular por la banda izquierda en el esquema 4-4-2. En la actual Copa del Mundo inició en la banca frente a Chequia, pero ingresó como extremo y primer cambio. Juega en el Wolverhampton Wanderers, donde podría encontrarse con Raúl Jiménez.

Kim Seung-gyu (35) y Cho Hyun-woo (34)

Ambos guardametas tienen ocho años consecutivos siendo convocados. En 2018, Cho Hyun-woo defendió la portería ante México; para el Mundial actual, Kim Seung-gyu, titular en el triunfo coreano sobre Chequia, podría ser quien ataje en Guadalajara.

Cuándo será el encuentro entre México y Corea del Sur

México se prepara para su segundo juego de la fase de grupos ante Corea. (EFE/ José Méndez)
México se prepara para su segundo juego de la fase de grupos ante Corea. (EFE/ José Méndez)

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio a las 19:00 horas desde el Estadio Guadalajara, en un juego fundamental para ambos equipos en búsqueda de sus aspiraciones de conseguir el primer lugar de grupo.

Además, obtener la primera posición del sector implicaría que el tricolor recibiera la ronda de los dieciseisavos de final en casa, por lo que este encuentro ante los asiáticos cobra mayor relevancia

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