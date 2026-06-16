Corea del Sur destaca la fortaleza mental de México previo a su duelo mundialista: “Parecen estar muy bien preparados”

(REUTERS/Raquel Cunha)

La preparación psicológica de la Selección Mexicana fue reconocida por integrantes del cuerpo de trabajo de Corea del Sur a pocos días del enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Tras analizar el debut del Tricolor ante Sudáfrica, especialistas del conjunto asiático señalaron que el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró solidez emocional para afrontar la presión de disputar un Mundial como anfitrión.

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Corea del Sur resalta la estabilidad emocional del Tri

(REUTERS/Paul Childs)

Han Doug Hyun, psiquiatra de la selección surcoreana, aseguró ante medios de comunicación que uno de los aspectos que más llamó su atención fue la manera en que los futbolistas mexicanos gestionan el entorno generado por la afición y las expectativas que acompañan al equipo durante el torneo.

El especialista señaló que durante el encuentro frente a Sudáfrica no observó señales de bloqueo mental ni jugadores afectados por la presión del contexto mundialista.

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“Tampoco observé jugadores bloqueados mentalmente. Incluso con toda la energía y el entusiasmo de la afición, parecían muy cómodos. Da la impresión de ser un equipo bien preparado psicológicamente”.

Además, destacó que el trabajo realizado fuera del terreno de juego complementa las capacidades futbolísticas del plantel.

“No solo tienen calidad futbolística; mentalmente también parecen estar muy bien preparados”.

El especialista en salud mental agregó que, desde su perspectiva, el debut de México reflejó un grupo que logró desenvolverse con naturalidad pese a las exigencias de jugar en casa.

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“Vi el primer partido de México y sinceramente no me pareció un equipo nervioso ni afectado por la presión”.

El acompañamiento psicológico, una apuesta sostenida en México

(REUTERS/Pawel Kopczynski)

El integrante de la selección surcoreana también reconoció el trabajo que la estructura deportiva mexicana ha realizado en materia de salud mental durante los últimos años.

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Según explicó, la incorporación de especialistas en psicología deportiva ha contribuido al desarrollo integral de los futbolistas y al manejo de escenarios de alta exigencia.

“Hasta donde yo sé, México también incorporó psicólogos deportivos a su estructura desde hace varios años. Y en este torneo también están trabajando junto al equipo. Creo que eso ha tenido una influencia positiva”.

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Las declaraciones surgen en la antesala del compromiso entre México y Corea del Sur, un encuentro que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del Grupo A del Mundial 2026.