México

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

La actriz habla del costo personal que enfrentó el ex integrante del partido polÍtico después de convertirse en blanco de críticas por su participación en el reality

Guardar
Google icon
Issabela Camil demandará por Sergio Mayer (la casa de los famosos)
La controversia de Sergio Mayer por su participación en La Casa de los Famosos sigue generando reacciones, según relata Issabela Camil. - (Instagram/@issabelacamil)

La controversia que rodeó a Sergio Mayer durante su participación en La Casa de los Famosos sigue generando reacciones. Issabela Camil rompió el silencio y compartir cómo vivió su familia el vendaval de críticas que recibió el actor y diputado.

La actriz habló sobre el tema durante una entrevista para el programa de Maxine Woodside, donde abordó tanto la salida de Mayer de Morena como las consecuencias que dejó la polémica surgida cuando solicitó licencia para integrarse al reality show.

PUBLICIDAD

Lejos de enfocarse únicamente en el aspecto político, Camil puso el acento en el impacto humano detrás de la controversia. Según explicó, las reacciones no solo llegaron desde la opinión pública, sino también desde espacios cercanos al propio actor.

“Fue muy duro”: la crítica que más le dolió

Issabela Camil demandará por Sergio Mayer (la casa de los famosos)
Issabela Camil habla en el programa de Maxine Woodside sobre la renuncia de Sergio Mayer a Morena y el impacto de la polémica en su familia. - (Instagram/@issabelacamil)

Durante la conversación, Issabela Camil confirmó que Sergio Mayer continúa desempeñándose como diputado, pese a haber renunciado a Morena. Para la actriz, el actor mantiene una ruta clara respecto a su futuro dentro del servicio público.

PUBLICIDAD

Sí, él sigue como diputado. Creo que tiene una visión muy clara de dónde quiere ir. Es respetuoso y es agradecido con la curul, que es de Morena”, expresó.

Sin embargo, el momento más contundente llegó cuando se refirió a la manera en que fue tratado tras la controversia. “Creo que parte de lo que pasó es que el partido fue duro, fue muy duro. Su misma gente le pegó mucho y creo que hay consecuencias para todo”, afirmó.

La declaración llamó la atención porque apunta directamente al entorno político que acompañó a Mayer durante una etapa importante de su carrera pública. Para Camil, las críticas no provinieron únicamente de adversarios o detractores, sino también de personas que formaban parte de su mismo proyecto.

El debate que encendió su llegada al reality

Imagen compuesta de Sergio Mayer con barba y traje oscuro, y un círculo insertado con una mujer rubia de camiseta colorida con las manos en la cabeza
La actriz confirma que Sergio Mayer continúa como diputado pese a su salida de Morena y dice que mantiene una visión clara en el servicio público. - (Isabella Camil: Instagram / YouTube)

La polémica comenzó cuando Sergio Mayer pidió licencia para participar en La Casa de los Famosos. La decisión provocó cuestionamientos inmediatos debido a que se encontraba ejerciendo funciones como legislador.

Las críticas giraron principalmente en torno a la responsabilidad de los servidores públicos y a la conveniencia de abandonar temporalmente una labor legislativa para integrarse a un programa de entretenimiento. En redes sociales, el tema se convirtió rápidamente en tendencia y alimentó un intenso debate sobre los límites entre la política y el espectáculo.

A ese escenario se sumaron versiones que aseguraban que el actor continuaba recibiendo ingresos como diputado mientras permanecía dentro del reality. Sobre ese punto, Issabela Camil fue categórica. “Todo se hizo conforme a ley y derecho. Le dieron el permiso, deja de recibir un sueldo. Eso es lo que mucha gente de repente dice y no es cierto. Dejas de recibir tu sueldo hasta que te vuelves a incorporar”, explicó.

“Hay cosas que son basura”

(Foto: Instagram @issabelacamil_)
La actriz dice que algunos comentarios la afectan, califica otros como “basura” y aclara que apoya a su esposo aunque no coincida con todas sus decisiones.

Además de hablar sobre los cuestionamientos dirigidos a Sergio Mayer, Issabela Camil reconoció que la exposición constante también tiene consecuencias para quienes forman parte de su círculo cercano.

Claro que me afecta, depende qué se esté diciendo”, confesó al ser cuestionada sobre los comentarios que suelen surgir alrededor del actor. Aunque aseguró que intenta ignorar algunos señalamientos, admitió que hay acusaciones que considera injustificadas.

Hay unas cosas que me afectan, otras me dejo pasar porque son basura. Pero hay cosas que se me hacen muy injustas y ahí es donde brinco, porque soy una persona que defiende la justicia”, señaló.

La actriz también dejó claro que apoyar a su esposo no significa coincidir con cada una de sus decisiones. “Aunque a veces no concuerdo con muchas cosas que hace Sergio y no estoy de acuerdo con ciertas situaciones o ciertas decisiones, sé perfectamente que es mi pareja y me toca apoyar”, expresó. Finalmente, resumió en una frase la relación que el exdiputado mantiene con la opinión pública: “Sergio siempre va a ser polémico”.

Temas Relacionados

Sergio MayerIssabela CamilMorenaPolítica mexicanamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día del Padre impulsará la economía mexicana con una derrama de 48 mil 500 millones de pesos

En el país, datos recientes del INEGI indican que residen 22.1 millones de hombres que se identifican como padres

Día del Padre impulsará la economía mexicana con una derrama de 48 mil 500 millones de pesos

Corea del Sur destaca la fortaleza mental de México previo a su duelo mundialista: “Parecen estar muy bien preparados”

Además de valorar el rendimiento deportivo, el especialista resaltó la importancia de integrar herramientas de salud mental en los procesos de alto rendimiento

Corea del Sur destaca la fortaleza mental de México previo a su duelo mundialista: “Parecen estar muy bien preparados”

Pronóstico del tiempo en México hoy martes 16 de junio: onda tropical No. 7 provoca lluvias intensas en el norte y sur del país

Además, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en varias regiones del país, con temperaturas que podrían superar los 45°

Pronóstico del tiempo en México hoy martes 16 de junio: onda tropical No. 7 provoca lluvias intensas en el norte y sur del país

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

El exfuncionario es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barrredora”

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

Rescataron a bebé abandonada en Ecatepec, madre tendría problemas de drogadicción: van 19 menores en esta situación

Las colonias con más casos fueron Luis Donaldo Colosio, Ejidal Emiliano Zapata, Quinta Zona, Chamizal, Granjas Valle y Ciudad Cuauhtémoc.

Rescataron a bebé abandonada en Ecatepec, madre tendría problemas de drogadicción: van 19 menores en esta situación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: Revelan nuevos detalles de asesinato de periodista en Veracruz

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

Una cobertura y un altercado con policías horas antes de morir: revelan nuevos detalles del asesinato del periodista Luis Ángel López en Veracruz

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

Pepe Aguilar asegura que ama a sus 4 hijos por igual en medio de polémica familiar

Pleito de Cazzu y Nodal vuelve a protagonizar canción: ahora Luar La L aviva la polémica en redes

Aaron Mercury reveló detalles de su última llamada con Oliver Tree y confesó que sigue en shock

Shanik Berman arremetió contra Imelda Tuñón por sus declaraciones sobre Maribel Guardia

DEPORTES

Corea del Sur destaca la fortaleza mental de México previo a su duelo mundialista: “Parecen estar muy bien preparados”

Corea del Sur destaca la fortaleza mental de México previo a su duelo mundialista: “Parecen estar muy bien preparados”

La carta de despedida de Jordan Carrillo a Pumas: “Gracias por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba”

Convocan a baile masivo de ‘Gangnam Style’ durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026: cuándo y dónde

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia