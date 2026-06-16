Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

La controversia de Sergio Mayer por su participación en La Casa de los Famosos sigue generando reacciones, según relata Issabela Camil. - (Instagram/@issabelacamil)

La controversia que rodeó a Sergio Mayer durante su participación en La Casa de los Famosos sigue generando reacciones. Issabela Camil rompió el silencio y compartir cómo vivió su familia el vendaval de críticas que recibió el actor y diputado.

La actriz habló sobre el tema durante una entrevista para el programa de Maxine Woodside, donde abordó tanto la salida de Mayer de Morena como las consecuencias que dejó la polémica surgida cuando solicitó licencia para integrarse al reality show.

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Lejos de enfocarse únicamente en el aspecto político, Camil puso el acento en el impacto humano detrás de la controversia. Según explicó, las reacciones no solo llegaron desde la opinión pública, sino también desde espacios cercanos al propio actor.

“Fue muy duro”: la crítica que más le dolió

Issabela Camil habla en el programa de Maxine Woodside sobre la renuncia de Sergio Mayer a Morena y el impacto de la polémica en su familia. - (Instagram/@issabelacamil)

Durante la conversación, Issabela Camil confirmó que Sergio Mayer continúa desempeñándose como diputado, pese a haber renunciado a Morena. Para la actriz, el actor mantiene una ruta clara respecto a su futuro dentro del servicio público.

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“Sí, él sigue como diputado. Creo que tiene una visión muy clara de dónde quiere ir. Es respetuoso y es agradecido con la curul, que es de Morena”, expresó.

Sin embargo, el momento más contundente llegó cuando se refirió a la manera en que fue tratado tras la controversia. “Creo que parte de lo que pasó es que el partido fue duro, fue muy duro. Su misma gente le pegó mucho y creo que hay consecuencias para todo”, afirmó.

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La declaración llamó la atención porque apunta directamente al entorno político que acompañó a Mayer durante una etapa importante de su carrera pública. Para Camil, las críticas no provinieron únicamente de adversarios o detractores, sino también de personas que formaban parte de su mismo proyecto.

El debate que encendió su llegada al reality

La actriz confirma que Sergio Mayer continúa como diputado pese a su salida de Morena y dice que mantiene una visión clara en el servicio público. - (Isabella Camil: Instagram / YouTube)

La polémica comenzó cuando Sergio Mayer pidió licencia para participar en La Casa de los Famosos. La decisión provocó cuestionamientos inmediatos debido a que se encontraba ejerciendo funciones como legislador.

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Las críticas giraron principalmente en torno a la responsabilidad de los servidores públicos y a la conveniencia de abandonar temporalmente una labor legislativa para integrarse a un programa de entretenimiento. En redes sociales, el tema se convirtió rápidamente en tendencia y alimentó un intenso debate sobre los límites entre la política y el espectáculo.

A ese escenario se sumaron versiones que aseguraban que el actor continuaba recibiendo ingresos como diputado mientras permanecía dentro del reality. Sobre ese punto, Issabela Camil fue categórica. “Todo se hizo conforme a ley y derecho. Le dieron el permiso, deja de recibir un sueldo. Eso es lo que mucha gente de repente dice y no es cierto. Dejas de recibir tu sueldo hasta que te vuelves a incorporar”, explicó.

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“Hay cosas que son basura”

La actriz dice que algunos comentarios la afectan, califica otros como “basura” y aclara que apoya a su esposo aunque no coincida con todas sus decisiones.

Además de hablar sobre los cuestionamientos dirigidos a Sergio Mayer, Issabela Camil reconoció que la exposición constante también tiene consecuencias para quienes forman parte de su círculo cercano.

“Claro que me afecta, depende qué se esté diciendo”, confesó al ser cuestionada sobre los comentarios que suelen surgir alrededor del actor. Aunque aseguró que intenta ignorar algunos señalamientos, admitió que hay acusaciones que considera injustificadas.

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“Hay unas cosas que me afectan, otras me dejo pasar porque son basura. Pero hay cosas que se me hacen muy injustas y ahí es donde brinco, porque soy una persona que defiende la justicia”, señaló.

La actriz también dejó claro que apoyar a su esposo no significa coincidir con cada una de sus decisiones. “Aunque a veces no concuerdo con muchas cosas que hace Sergio y no estoy de acuerdo con ciertas situaciones o ciertas decisiones, sé perfectamente que es mi pareja y me toca apoyar”, expresó. Finalmente, resumió en una frase la relación que el exdiputado mantiene con la opinión pública: “Sergio siempre va a ser polémico”.

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