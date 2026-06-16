Aumenta desaparición de mujeres en 26 estados de México entre 2025 y 2026: reporta ONG

En la Glorieta de los Desaparecidos de la CDMX, activistas demandan justicia frente a un mural impactante con los rostros de más de 130,000 personas desaparecidas, visibilizando una dolorosa crisis nacional. (Zurisaddai González | Infobae México )

Las organizaciones Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) presentaron su informe nacional de personas desaparecidas durante el año 2026. De acuerdo con los datos recopilados hasta el 16 de mayo del presente año, México registra un total de 134 mil 257 personas desaparecidas.

De la cifra total, 104 mil 833 son hombres y 29 mil 27 son mujeres, mientras que de 397 personas se desconoce su identidad de género. Del 2025 al 2026, la desaparición de personas aumentó un 4.33 por ciento y los casos siguen incrementando, de acuerdo con el informe.

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Asimismo, el documento revela un panorama alarmante sobre la crisis de desapariciones en el país, con un repunte en la violencia de género. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, 26 de los 32 estados de la República Mexicana registraron un incremento en el número de mujeres y niñas desaparecidas.

Estado de México encabeza las cinco entidades con mayor desapariciones de mujeres

De acuerdo con el informe, la problemática no se distribuye de manera equitativa, sino que muestra una alta concentración en determinadas zonas, pues el 48 por ciento de todos los casos de desaparición en niñas y mujeres se concentran solo en cinco entidades:

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Estado de México: más de 5 mil casos. Tamaulipas: más de 2 mil casos. Ciudad de México: 2 mil mujeres desaparecidas. Nuevo León: más de mil casos. Jalisco: más de mil casos.

El gráfico muestra el porcentaje de aumento de mujeres desaparecidas en México entre mayo de 2025 y mayo de 2026, revelando un incremento en 26 estados y disminuciones significativas en Jalisco y Tabasco. ( Red Lupa e IMDHD )

El documento destaca que Coahuila, fue la única entidad que logró contener la tendencia al registrar exactamente el mismo número de casos de mujeres desaparecidas que en 2025. Asimismo, reportó que en Tabasco, estado que estaba entre los primeros cinco lugares en 2025, reportó descender a la décima posición.

Adolescentes: el sector más vulnerable

El análisis demográfico expone que la desaparición de mujeres en México concentra sus cifras en las generaciones más jóvenes, pues el rango de edad que concentra la mayor cantidad de víctimas sigue siendo el de los 15 a 19 años.

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La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas organiza brigadas genéticas en Morelos para la identificación de personas no localizadas. | Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Este grupo de adolescentes representa por sí solo, el 20.7 por ciento del total de mujeres y niñas desaparecidas en el país. Aunque la cifra disminuyó discretamente en comparación con el informe de 2025 (cuando representaba 21 por ciento), las jóvenes de este rango de edad continúan bajo el mayor factor de riesgo.