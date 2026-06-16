Pepe Aguilar asegura que ama a sus 4 hijos por igual en medio de polémica familiar

Pepe Aguilar dijo amar a sus cuatro hijos sin mencionar a ninguno por su nombre. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

Pepe Aguilar lanzó el pasado 28 de mayo ¡Que Viva Antonio Aguilar!, un disco compilatorio con 16 versiones de canciones del llamado “El Charro de México”, grabadas por artistas de distintas generaciones del regional mexicano, y lo presentó ante los medios en un momento en que las tensiones con su hijo Emiliano Aguilar mantienen a la familia bajo constante escrutinio público.

El álbum reúne voces como las de Carín León, Banda El Recodo, Banda MS, Edén Muñoz, Lucero, Vicente Fernández, Carlos Rivera y Guadalupe Pineda, entre otros. Dentro de la familia, Ángela Aguilar grabó “China de los ojos negros” y Leonardo Aguilar aparece en “El Adolorido”, mientras que Pepe interpreta “Noches tenebrosas”.

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Al presentar el material, Aguilar fue directo sobre sus motivaciones. “Es un trabajo que sale del corazón. No sale desde la estrategia ni de buscar algo que tenga que ver con acumulación personal o con algo que me beneficie”, dijo el cantante en entrevista con la conductora Paola Rojas. “Claro que beneficia estar en un proyecto así, pero se hace de corazón, con todo el orgullo y para festejar a un hombre que no debe de olvidarse.”

En medio de las polémicas que rodean a su familia, Pepe Aguilar aseguró que ama a sus cuatro hijos y que cada uno "está aprendiendo y haciendo su rollo", aunque evitó referirse directamente a las declaraciones públicas de su hijo mayor, Emiliano. (Facebook Pepe Aguilar / @emilianoaguilaroficial)

Pepe Aguilar explicó que en lugar de construir duetos artificiales con grabaciones de su padre fallecido en 2007, quiso que cada artista tomara una canción y la hiciera propia. “Lo que yo quería era que el cantante le homenajeara la canción que había cantado mi papá. Que fuera su versión”, señaló.

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“Los amo a todos”, con perro incluido

Cuando la entrevistadora le preguntó cómo estaba con sus hijos en medio de las polémicas que rodean a la familia, Aguilar respondió con una mezcla de humor y afecto. “A mis hijos los adoro. A los cinco los amo”, dijo, para luego corregirse entre risas: “Perdón, esposa. Algún día lo tenías que saber.” La aclaración llegó de inmediato: el quinto era el perro de la familia, un pug llamado “Gordo”.

“No estoy comparando cómo amo al perro que a mis hijos, pero también es un ser vivo. Ahora que estamos solitos mi esposa y yo, pues es nuestro hijo”, explicó. Sobre la relación con sus hijos, fue escueto pero contundente: “Todos venimos aquí a aprender, por eso yo no puedo hablar por ninguno de ellos. Ellos cada uno está aprendiendo y haciendo su rollo, pero por mí sí puedo hablar y lo que te puedo decir es que los amo.”

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Mientras Pepe Aguilar presentaba un disco homenaje a su padre y declaraba públicamente su amor por sus hijos, su hijo mayor Emiliano lanzaba mensajes sobre las cancelaciones de la gira paterna en Estados Unidos y mantenía abierto su distanciamiento con la familia. (Captura YT: Pepe Aguilar)

Las palabras de Pepe Aguilar sobre su familia llegaron en un contexto de tensión pública con Emiliano, su hijo mayor, quien en semanas recientes estrenó “Un puño de tierra” junto a Empolvados De La Banda para rendir homenaje a su abuelo, Don Antonio Aguilar, en un video oficial donde aparece vestido de charro, a caballo y brindando con tequila en un rancho, una imagen que marca su entrada al regional mexicano tras años dedicado al rap.

El lanzamiento llega acompañado de un anuncio mayor: el cantante prepara un álbum completo de diez canciones en homenaje al patriarca de la familia.“El público me lo pidió”, explicó durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca. Además de confirmar que lleva cuatro años sin hablar con su padre Pepe Aguilar. “No llegamos a acuerdo yo y mi papá. Somos muy similares y chocamos”, dijo, aunque aclaró que no lo considera una mala persona.

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