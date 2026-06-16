Sheinbaum mantiene negativa a reunirse con la CNTE tras 16 días de protestas en CDMX

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial, aparece de pie y al frente de un grupo de personas, con una bandera roja de la CNTE en segundo plano durante un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se reunirá con los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender las demandas que los ha llevado a intensificar sus protestas en las últimas semanas.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 16 de junio de 2026, la mandataria aseguró que, “en todo caso, están las secretarías de Educación y de Gobernación" para reunirse con ellos. Con esta respuesta, Claudia Sheinbaum mantuvo su negativa de reunirse personalmente con la Coordinadora.

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Así, la presidenta reforzó sus declaraciones recientes en donde descartó que vaya a reunirse con los integrantes de la CNTE: “El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció. Incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente”, declaró durante su conferencia matutina del 15 de junio.

CNTE exige reunión con Sheinbaum tras días de paro y bloqueos en el país

El pasado 1 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro nacional de labores para exigir que se escuchen las demandas que lleva años exigiendo, con el objetivo de aprovechar el foco del inicio del Mundial 2026 en México.

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En ese contexto, la CNTE ha protagonizado diversas movilizaciones pidiendo el diálogo con la mandataria, quien desde un inicio ha puesto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Educación, Mario Delgado, a encabezar las mesas de diálogo con los maestros, provenientes de diversas regiones del país.

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