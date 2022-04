Quién es Amaury Pérez y por qué AMLO concluyó su conferencia con una de sus canciones

El presidente de México solicitó a su equipo poner la canción "No lo van a impedir" para "empezar la semana y no dejar de luchar".

Este lunes, durante su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a su equipo reproducir la canción No lo van a impedir del cantautor cubano Amaury Pérez. Aunque le mandatario mexicano temió que cobraran derechos de autor, optó por escoger dicha melodía no solo para concluir su “mañanera” sino también para iniciar la semana y continuar lucha por la transformación del país.

“Es para comenzar la semana y para no dejar de luchar”, pronunció el mandatario tabasqueño mientras sostenía su puño en alto.

En distintas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha musicalizado diferentes episodios de su carrera política con música de referencias latinoamericanas y de protesta social, entre los que han destacado melodías de artistas como Residente de Calle 13, o su también amigo Silvio Rodríguez, sin embargo, en esta ocasión fue la música de Amaury Pérez la elegida por el presidente mexicano para arrancar la semana en la que planea llevar a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato, misma que ha generado polémica y gran rechazo por parte de grupos opositores a la Cuarta Transformación.

La melodía escogida por AMLO forma parte del disco “No lo van a impedir” del cantautor cubano Amaury Pérez (1980) (Foto: Twitter @amauryperezweb / Cuartoscuro)

Amaury Pérez es una de las personalidades más reconocidas de Cuba. Nació el 26 de diciembre de 1953 en La Habana, y desde el día de su bautizo fue toda una celebridad en la isla caribeña puesto que la ceremonia fue el primer bautismo televisado en toda América Latina. Es hijo de una de las parejas más icónicas de la televisión cubana: Amaury Pérez García y Consuelito Vidal.

Desde pequeño su interés en las artes se vio reflejado, pues con apenas 10 años ya había compuesto el himno de su escuela primaria, se inicio en la música de forma autodidacta y ya para 1968 había aprendido a tocar la guitarra. También a su escasa edad, comenzó a debutar como actor en programas infantiles de la revolución cubana.

La composición musical de Amaury Pérez se define dentro del estilo de la Nueva Trova (Foto: Twitter /@amauryperezweb)

Amaury Pérez logró definir su estilo musical después de conocer en 1971 a cantautores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, Noel Nicola entre otros. Del mismo modo, también musicalizó poemas de autores cubanos como José Martí, Nicolás Guillén o Miguel Hernández; de esta forma su composición se fue definiendo dentro del género Nueva Trova.

Su talento lo ha convertido con el pasar de los años en uno de los artistas más reconocidos de Cuba, pues su popularidad se incrementó a partir de su nuevo estilo de trabajo, basado en llevar la canción, con un texto fuerte, cargado de imágenes y metáforas al espectáculo. Además de ser el autor e intérprete de sus canciones, incursiona ya en guiones escenográficos de sus propios conciertos.

Andrés Manuel López Obrador disfruta de géneros musicales como lo son la trova cubana, el bolero y la música folclórica hispanoamericana (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador tocó, entre otros temas, la marcha que grupos opositores convocaron el pasado domingo 3 de abril en contra de la consulta popular de Revocación de Mandato. No obstante y como de costumbre, acusó a la oposición del país de querer frenar su proyecto de transformación, argumentando que los medios de comunicación han impulsado una campaña mediática en su contra.

A pesar de ello, durante esta semana el mandatario llevará a cabo a través del Instituto Nacional Electoral (INE) el ejercicio democrático denominado como Revocación de Mandato, mismo que tiene como objetivo que la ciudadanía mexicana decida si quiere o no que Andrés Manuel López Obrador concluya su sexenio como presidente de México.

Bajo ese contexto, no sorprende que el mandatario haya elegido una canción que contiene frases como “no lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo” o “no lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos, ni hechiceros, no lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceremos, creceremos” para musicalizar su lucha de transformación del país.

SEGUIR LEYENDO: