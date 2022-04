Revocación de Mandato: ante críticas a Adán Augusto, AMLO reprobó que el INE sólo sancione a allegados de la 4T

Fotos: Cuartoscuro.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante las acusaciones en su contra por haber promovido el ejercicio de Revocación de Mandato.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines (...) No es precandidato a la presidencia (....) No se confundan, no está haciendo campaña”.

Bajo ese tenor, el mandatario - de nueva cuenta - acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de carecer de imparcialidad ya que, aseguró, el órgano únicamente sanciona a “quienes están a favor de la transformación” y no a detractores que llaman a no participar en la consulta del próximo 10 de abril.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Hay elementos de que solo se impide que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente”, externó durante su conferencia matutina.

Información en desarrollo...