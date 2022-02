AMLO acusó de traición a Lilly Téllez: “¿Qué le hice, en qué la dañé?”

El presidente López Obrador calificó como un “error” haber invitado a Lilly Téllez a formar parte de la llamada Cuarta Transformación (Fotos: Instagram@lillytellezg // Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como un “error” haber invitado a la ahora senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, a formar parte del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Durante conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que la panista aseguró el pasado 19 de febrero que de ganar la elección presidencial en 2024, lo llevaría a la cárcel junto a su gabinete como un acto de justicia.

“No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia”, declaró en su momento.

En respuesta y sin mencionarla por su nombre, el jefe del Ejecutivo lamentó que se le diera la oportunidad de trabajar a favor del pueblo a personajes con pensamiento conservador.

El jefe del Ejecutivo lamentó que se le diera la oportunidad de trabajar a favor del pueblo a personajes con pensamiento conservador (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

“Y esta señora que me quiere meter a la cárcel ¿qué le hice?, si lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo”

El presidente destacó que el único culpable es él, ya que fue quien realizó las invitaciones para hacerlos parte del movimiento que traicionaron y refirió que “eso no pasa con la gente humilde”.

“Hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros les dimos la oportunidad. Yo soy responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la gente humilde, con la gente pobre”, sentenció.

Sin embargo, declaró “no hay que desaprovechar el momento que estamos viviendo, esto nunca se había presentado, son tiempos interesantes, son momentos estelares en la historia política del país y significan cambios, es transformación”.

Lilly Téllez aseguró que de ganar la elección presidencial en 2024, lo llevaría a la cárcel junto a su gabinete como un acto de justicia (Foto: PAN)

Finalmente, el jefe del ejecutivo aclaró que su gobierno busca continuar con la discusión sin caer en la violencia “aún con la guerra sucia”.

“Lo que tenemos que buscar es que continuemos, aún con la guerra sucia, sin caer en la violencia, nada más. Pero como la gente está tan informada, tan consciente, como lo hemos dicho, el que actúa mal queda en evidencia”

Esta no es la primera vez que el presidente López Obrador arremete en contra de la integrante de Acción Nacional por salir de Morena, pues el pasado 11 de febrero aseguró que no todos aguantaron las “tentaciones” del poder, del dinero, ni la transformación a un gobierno “austero”, como Lilly Téllez y Germán Martínez.

AMLO aseguró que no todos aguantaron las “tentaciones” del poder, del dinero, ni la transformación a un gobierno “austero (Fotos: Instagram/@lillytellezg // Cuartoscuro)

“En los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, no todos resisten las tentaciones del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad”, manifestó.

En su participación, el mandatario federal sugirió al bloque opositor ir a la iglesia “todos los domingos y comulgar, y antes confesar”, por no mostrar su “amor” al prójimo ni al pueblo de México.

Ante su declaración, la senadora por el estado de Sonora no tardó en responder al presidente, pues a través de su cuenta de Twitter la panista escribió que no “resistió” coludirse con el crimen organizado ni crear un país más pobre, por lo que dejó el proyecto de transformación del mandatario.

