Residente habla sin tapujos en el Vive Latino 2022: “Hay que sentirse orgullosos de lo que somos en Latinoamérica”

El puertorriqueño llamó a 'sentirnos orgullosos' de ser latinoamericanos (Foto: Instagram Vive Latino)

Como parte de la segunda jornada del Festival Musical Iberoamericano Vive Latino 2022, René Pérez Joglar, conocido como Residente, brindó un concierto cargado de energía, euforia y llamados a la hermandad latinoamericana. El ex integrante de Calle 13 inició su presentación con el polémico tema de “tiradera” que compuso contra J Balvin, generando un subidón en los ánimos del público asistente.

Dicho tema que Residente grabó en una sesión con BZRP, fue aplaudido por miles de personas que se congregaron en el escenario Indio del festival que regresó tras dos años ante el parón derivado por la crisis sanitaria mundial.

La canción en la que Residente desempolva algunas acciones que el colombiano ha realizado a lo largo de su carrera y por las que ha sido duramente criticado, además de considerarlo un “hipócrita sin talento”, fue el tema de inicio con el que René Pérez conectó con un público eufórico.

René Pérez, Residente, abrió su actuación con el tema donde hace duros señalamientos contra J Balvin (Foto: Instagram Vive Latino)

En punto de las 19:50 dio inicio la actuación del rapero puertorriqueño, considerado una de las cartas fuertes del festival, con el rap que se hizo famoso por su coro “esto lo hago para divertirme”, en el que ataca e insulta a la estrella de reggaetón.

René pidió al público si quería escuchar el segundo verso de la canción, en el cual se lanza duramente contra el cantante de Mi gente, hecho que el público aceptó y dio pie a la parte donde le llama a Balvin racista, negociador, y le quita el título de artista.

“No es lo mismo ser artistas que ser famoso”, dijo Residente y pidió a todo el público mexicano cantar “Esto lo hago pa’ divertirme”, y aunque no mencionó el nombre de “su enemigo”, quedó claro a quién se refería.

Residente hizo un recorrido por temas clásicos de Calle 13 y su propuesta en solitario (Foto: Instagram)

“Ahora yo quiero que brinquemos primero, cabron*s los que estamos aquí sin mascarilla, está cabr*n, qué bueno…porque estamos saludables, por los que no están y por los que están en el nombre del arte, todo México, acá todos ustedes, esta noche la vamos a brincar”, dijo el cantante para dar paso a otros temas de su discografía como Ojalai y Atrévete-te-te.

El boricua exhortó al público a manifestar muestras de hermandad en medio del panorama bélico que se vive actualmente.

“Yo quiero, ya que estamos todos pegados, nos podemos echar a los brazos aunque no nos conozcamos, la gente, hace falta unidad, cabron*s entre la humanidad, nos vimos, nos abrazamos, los que quieran abrazarse se abrazan, los que no, no se tienen que abrazar, pero nos abrazamos porque hay mucha guerra y este brinco lo hacemos por los que no están, por los que están, por los que se fueron, por todos ellos”.

Hace apenas unos días, Residente estrenó el tema "This Is Not America", mismo que también cantó en el escenario del Vive Latino (Foto Brian Ach/Invision/AP, archivo)

Tras cantar El aguante, Residente hizo notar que este ha sido el primer concierto que ha dado después del periodo de confinamiento y también fue en el país el último que ofreció antes de la crisis sanitaria:

“Está cabr*n, México, yo me acabo de dar cuenta de esto, yo creo que ahora la última vez que los vi antes de la pandemia fue aquí en México y la primera vez que vuelvo y toco es acá en México, así que está cabr*n, me acabo de dar cuenta…yo estaba bastante paranoico, cabrón, no salía...” fue interrumpido el artista para escuchar un multitudinario grito “Olé, olé, Residente”.

René Pérez se dijo agradecido por estar 'saludable' y haber sobrevivido todos estos meses (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

La actuación de René incluyó los temas La cumbia de los aburridos y El baile de los pobres, pero antes de presentar su canción Latinoamérica, el rapero alzó la voz para hacer un llamado por el orgullo latinomaericano:

“Es para meternos en esa energía de sentirnos orgullosos, cabron*s, de lo que somos, de lo que tenemos, a pesar de todas las pendejad*s que pasan en los cabr*nes países con los c*brones gobiernos siempre estamos de pie, parados, aguantando ahí, que se jodan, somos un continente del cual yo me siento orgulloso desde el Caribe ser, porque somos fuertes y eso no todo el mundo lo tiene, y resistimos y estamos ahí”, expresó ante la euforia del público.

