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Las señales infalibles de que no consumes la cantidad adecuada de omega 3 en tu dieta

Una serie de molestias cotidianas podría estar relacionadas con la ausencia de este nutriente en la alimentación

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OMEGA 3
Algunas pistas sutiles, como cambios en el ánimo o en la piel, indican cuándo es momento de revisar lo que comes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El omega 3 es un nutriente esencial para el funcionamiento del cuerpo, pero su deficiencia suele pasar desapercibida en la vida diaria.

Diversos síntomas físicos y cambios en el estado de ánimo pueden ser señales de alerta cuando no se consume la cantidad suficiente de este ácido graso.

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Reconocer estas manifestaciones es clave para ajustar la dieta y prevenir problemas de salud a largo plazo.

Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunas pistas sutiles, como cambios en el ánimo o en la piel, indican cuándo es momento de revisar lo que comes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales infalibles de que no consumes la cantidad adecuada de omega 3 en tu dieta

Al no consumir la cantidad adecuada de omega 3 en la dieta, el cuerpo puede manifestar diversas señales. Según señala información de Mayo Clinic, algunas de las más comunes y reconocidas por especialistas en nutrición son:

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  • Piel seca o escamosa: El omega 3 contribuye a mantener la hidratación y elasticidad de la piel.
  • Cabello seco y quebradizo: La falta de estos ácidos grasos puede afectar la salud capilar.
  • Problemas de concentración y memoria: El omega 3 es esencial para el funcionamiento cerebral; su deficiencia puede provocar dificultades cognitivas leves.
  • Fatiga y cansancio frecuente: Niveles bajos de omega 3 pueden asociarse con baja energía y sensación de agotamiento.
  • Dolores articulares o rigidez: El omega 3 ayuda a reducir inflamación; su carencia puede aumentar molestias articulares.
  • Cambios de ánimo o depresión leve: Los ácidos grasos son clave en la regulación de neurotransmisores y el bienestar emocional.
  • Visión borrosa: El omega 3 es necesario para la salud ocular, especialmente en la retina.
  • Tendencia a infecciones o baja defensa inmunológica: La deficiencia puede debilitar el sistema inmune.

Si identificas varias de estas señales, puede ser recomendable revisar tu dieta e incrementar la ingesta de alimentos ricos en omega 3, como pescados grasos, semillas de chía, linaza y nueces.

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Bajos niveles de omega 3 afectan la memoria, concentración y aumentan la tendencia a cambios de ánimo o depresión leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aumentar la ingesta de omega 3 en la dieta

Para aumentar la ingesta de omega 3 en la dieta puedes seguir estas recomendaciones:

  • Consumir pescados grasos: Incluye en tu alimentación salmón, sardina, atún, caballa o arenque al menos dos veces por semana. Son las fuentes más ricas en ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA).
  • Agregar semillas y frutos secos: Las semillas de chía, linaza y las nueces son fuentes vegetales de omega 3 (ALA). Puedes espolvorearlas en yogur, ensaladas o licuados.
  • Utilizar aceites vegetales saludables: Usa aceite de linaza, aceite de chía o aceite de canola para aderezar ensaladas o preparar platillos fríos.
  • Incluir alimentos enriquecidos: Algunos productos como huevos, leche, pan o jugos están fortificados con omega 3. Revisa las etiquetas para identificarlos.
  • Considerar suplementos: Si la dieta no cubre los requerimientos, existen suplementos de aceite de pescado o de algas (opción vegana) que aportan EPA y DHA. Consulta a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento.

Mejorar la variedad de alimentos y elegir opciones naturales ayuda a mantener niveles adecuados de omega 3 y beneficia la salud cardiovascular y cerebral.

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