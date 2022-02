“Sin página web es como si fueras empresa fantasma”: desarrollador analizó el caso de José Ramón López Beltrán

Baker Hughes respondió al escándalo de Carloyn Adams e hijo de AMLO, aseguró que la casa perteneció a un ex empleado y no a la empresa (Foto: Intagram / @carolyn121212 )

José Ramón López Beltrán dio a conocer la empresa de la que forma desde 2020, misma que se dedica al giro de la hotelería, los restaurantes, las residencias de lujo, y los complejos para vacacionistas que buscan grandes experiencias gastronómicas o de entretenimiento con la familia.

Sin embargo, la página web de dicha compañía levantó múltiples sospechas al ser analizada por usuarios de redes sociales, quienes dieron a conocer las fechas en la que su dominio fue registrado, o la más reciente actualización que tuvo, dejando al descubierto que se trata de un dominio completamente nuevo.

Carlos Miranda, desarrollador web desde hace 15 años en proyectos para videojuegos, librerías, criptomonedas y PyMEs, confirmó a Infobae México que los registros son de 2019, mientras que la activación más próxima a esa fecha fue en enero de 2022, por lo que no lleva más de un mes en funcionamiento.

La página de Kei Partners, donde supuestamente trabaja el hijo de AMLO, fue criticada por los usuarios de las redes sociales

Esto levantó una primera sospecha entre los usuarios de Twitter, y de acuerdo con Miranda, es completamente fundada, pues en su experiencia, no existe ninguna empresa de esas proporciones que no tengan un sitio web desarrollado.

“No es nuevo, es algo de hace 5 o 10 años. Hay empresas con sitios web desde hace más de 20 años (...) nos damos cuenta que un sitio fue hecho hace poco para encubrir alguna situación; por lo menos en web no tiene bases o fundamentos para decir que tiene muchos años activa”, aseguró a este medio.

Por otra parte, exhibió que los restaurantes, clubes u hoteles ofrecen casi de manera obligada, sitios web en donde puedes hacer desde reservaciones, hasta peticiones de membresías, inscripciones, y un largo etcétera, finalmente herramientas de trabajo, cosa que no muestra Kei Partners.

“En estos giros y a ese nivel, lo mínimo que debes tener es una página web. Muchas empresas ya consideran una web como tener unas oficinas presenciales o teléfono en el pasado”, reveló, y agregó que, “si no tienes una página web es como si fueras una empresa fantasma”.

La página de Kei Partners, donde supuestamente trabaja el hijo de AMLO, muestra un video subido hace un par de días

Confirmó también que podría sorprender el grado de empresa que manejan a nivel económico y las inversiones de las que dan cuenta, pero no desarrollaron una página, cuando éstas realmente representan un bajo costo, contrario a lo que pudiera pensarse.

“Me resulta peculiar y hasta cierto modo predecible que no tengan estas cosas bien bajadas. Piensan que vivimos en los 80 cuando la tecnología está tan alcance y es muy fácil detectar este tipo de cosas”, argumentó el desarrollador web Carlos Miranda.

La empresa Kei Partners

Sin embargo, múltiples cuentas han dado a conocer que la empresa por lo menos en el papel, existe y fue registrada en octubre de 2018 en el estado de Texas, a nombre de Iván Chávez, uno de los socios.

Sus otras dos socias son Karla Wiedemann y Érika Chávez. En este sentido, dieron a conocer que ambos Chávez serían los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta, designado como supervisor en las obras del Tren Maya por AMLO.

Daniel Chávez Morán es un empresario turístico fundador de Grupo Vidanta (Foto: Twitter/@GildoGarzaMx)

De acuerdo con la información de Carla Escoffié, KEI Partners aplicó en agosto para la construcción del desarrollo Northpointe East GP en 2021, registros que indican que se trata del complejo Royal Pines, anunciado en su página oficial.

Ahí presentaron un video donde describen que se trata de un complejo que está en desarrollo a menos de 25 minutos del centro de Houston, en el estado de Texas.

Como restaurante, ofertarán la experiencia de Anna Blue Bistro, The Crofton, Bar 88, The Emrrald Ballroom y Poolside Grill y The Peacock, sin dar más especificaciones de éstos. También muestran centros para niños, canchas de tenis, área de gimnasio, spa y diversas albercas.

