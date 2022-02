En qué trabaja José Ramón López Obrador y por qué causó sospechas

Carloyn Adams y el hijo de AMLO viven en una casa en el estado de Texas, Estados Unidos con evaluación de aproximadamente 7.6 millones de pesos según la investigación de MCCI y Latinus (Foto: Intagram / @carolyn121212 )

José Ramón López Beltrán por fin respondió a las investigaciones que lo señalan como un hombre de lujos, mientras que su padre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, predica la Austeridad Republicana.

A través de un documento, el hijo mayor de López Obrador aseguró que desde 2018, cuando su padre ganó las elecciones federales, ha trabajado como abogado, aunque más recientemente, desde 2020, se desempeña como asesor legal de una empresa en los Estados Unidos.

La empresa en cuestión, es Kei Partners, misma que, de acuerdo con su página web, fue fundada por Karla Wiedemann, Érika Chávez e Iván Chávez, y desde hace más de 40 años es parte de la industria de los restaurantes, y el diseño de interiores, así como en el asesoramiento de hoteles locales.

La empresa con fecha de registro el 15 de octubre de 2018, supuestamente pertenece a los hijos de Daniel Chávez Morán, empresario turístico de Grupo Vidanta y supervisor de la Cuarta Transformación en las obras del Tren Maya, designado por Andrés Manuel López Obrador el 3 de junio de 2020.

La usuaria Carla Escoffié (@kalycho), agregó una aplicación de la empresa para construir un desarrollo en agosto de 2021, mientras que en septiembre de 2022, se habría anexado a la Comisión de Planeación de Houston.

La empresa en la que trabaja José Ramón López Obrador fue señalada por los usuarios de Twitter por los datos que revela su código (Foto: Instagram / @carolyn121212)

El objetivo de la empresa, redactaron, es la oferta de una “visión diseñada para enriquecer a la comunidad, desde lugares diseñados para la unión hasta espacios para apoyar el bienestar”.

Uno de los diseños que presentan tiene por nombre Royal Pines, y se trata de un club privado y destino de lujo que ofrece paquetes para vacacionistas. Entre sus ofertas está la experimentación en la comida, la recreación familiar, así como la socialización “en un entorno conveniente y pintoresco”.

Además, presentaron un video en el que mostraron un video donde describen que se trata de un complejo que está en desarrollo a menos de 25 minutos del centro de Houston, en el estado de Texas.

Como restaurante, oferta la experiencia de Anna Blue Bistro, The Crofton, Bar 88, The Emrrald Ballroom y Poolside Grill y The Peacock, sin dar más especificaciones de éstos. También muestran centros para niños, canchas de tenis, área de gimnasio, spa y diversas albercas.

La página de Kei Partners, donde supuestamente trabaja el hijo de AMLO, fue criticada por los usuarios de las redes sociales

Por otra parte, destacó el complejo denominado “Centro Colectivo de Bienestar de Austin” o “Austin Wellness Collective Center”, por su nombre en inglés, como fue presentado en la página oficial.

En ella, lo describen como un centro de salud y bienestar de alto nivel, de aproximadamente 12 mil pies cuadrados, donde se dedican a ofrecer servicios personalizados para toda el área metropolitana de Austin, Texas, aunque no hay especificaciones al respecto.

Usuarios de las redes sociales evidencian irregularidades

A través de Twitter, principalmente, usuarios que hicieron diversas búsquedas y consultas acerca del dominio, pero una de las más fuertes sospechas, fue la repentina creación de un canal de Vimeo, así como de la publicación de un video de Royal Pines, subido el 12 de febrero de 2022 a las 13:32 horas.

En unas horas acumuló una serie de comentarios en los que hicieron reclamos y evidenciaron lo anterior, pero al cabo de unas horas, el espacio para escribir impresiones del video fue desactivado temporalmente, por lo que éstos desaparecieron.

El perfil cuenta con un plan de membresía plus, misma que inició en febrero de 2022, al momento de esta publicación cuenta con 0 presentaciones, 0 seguidores, 0 personas seguidas y 0 colecciones.

La página de Kei Partners, donde supuestamente trabaja el hijo de AMLO, muestra un video subido hace un par de días

Por otra parte, se dio a conocer que el registro del dominio data del 22 de enero de 2019, pero tuvo apenas una actualización hasta el 23 de enero de 2022, tres años después, mientras que el sitio Wayback Machine únicamente registra una actualización en febrero de este año.

También destacaron que los nombres de las publicaciones indican que se trata de una Captura de pantalla del 12 de febrero de 2022, por lo que. habrían sido agregadas recientemente al portal.

