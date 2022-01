Ciro Murayama defendió a Lorenzo Córdova tras reunión con el PAN: “Doble moral”

Lorenzo Córdova aseguró que los ataques contra el INE se han normalizado (Foto: Cuartoscuro)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, acudió este 27 de enero a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, por lo que las críticas y señalamientos en su contra no se hicieron esperar.

Ante una ola de mensajes y señalamientos, los cuales hasta colocaron al funcionario electoral como próximo candidato del partido auriazul en los próximos comicios, su compañero en el INE, Ciro Murayama, salió en su defensa y llamó hipócritas a quienes cuestionaron a Córdova.

Desde su cuenta de Twitter, el consejero electoral aseguró que el presidente de este órgano autónomo se reúne con representantes de todas las fuerzas políticas. No obstante, quienes gobiernan actualmente, dijo, sólo critican cuando dialoga con sus contrincantes.

“Doble moral, hipocresía. El presidente del @INEMexico se reúne con actores de todos los partidos políticos. Es su trabajo y obligación. Hay quien critica que se vea con X, pero no con Z o Y. Muestran su sectarismo y autoritarismo, pero ni se enteran”, señaló Murayama.

Para continuar su argumento, compartió varias fotografías en las que se observa a Córdova Vianello al lado de Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). “Para mayor abundamientos”, mencionó.

Ciro Murayama llamó "hipócritas" a quienes criticaron al presidente del INE (Foto: Twitter)

Este mensaje de apoyo también causó impresiones negativas entre los usuarios de redes, pues le pidieron a Murayama no meterse en asuntos de otras personas, ya que su sueldo no era para defender a Córdova, sino para cumplir con sus funciones.

“Dedícate a trabajar, no a hablar por las demás personas. El sueldo que ganas no es para defender al Consejero Presidente del INE. Primero, porque no lo necesita. Segundo, porque tu actitud confrontativa sólo está comprometiendo los puestos de trabajo de TODO el personal del INE”, pidieron los internautas.

Entre los personajes que se lanzaron contra el consejero presidente del INE estuvo el analista político Genaro Lozano, quien aseguró que intentó defender al Instituto, pero con la reunión entre Córdova y el PAN, partido donde milita Gabriel Quadri, se convirtió en una situación complicada de realizar.

Por su parte, el polémico diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, también aprovechó para burlarse del funcionario electoral a quien cuestionó sobre si aprovechó la ocasión para afiliarse al partido blanquiazul o simplemente quiere seguir siendo un aliado externo.

“¿Aprovechaste para afiliarte o sigues como externo @lorenzocordovav?”, escribió de manera sarcástica el legislador que tantas veces ha cuestionado el accionar del INE.

Durante la reunión plenaria del PAN, Lorenzo Córdova alertó sobre la debilitación de la democracia en México (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

Lorenzo Córdova con el PAN

El consejero presidente, durante su encuentro con el partido blanquiazul, alertó que en México la democracia se está debilitando por la falta de resultados gubernamentales y el ataque constante a los organismos electorales por parte del mismo gobierno.

De acuerdo con Córdova Vianello, estos golpes por parte de la administración actual se manifiestan en cuatro ámbitos: descalificaciones verbales públicas; amenazas y agresiones físicas a la integridad personal de servidores públicos de órganos electorales; flagelos a la autonomía presupuestal; así como intentos de una reforma electoral.

Sobre el tema, señaló que el problema son el tiempo y los tonos de las descalificaciones, pues recordó que en su momento, Mario Delgado dijo que el Instituto Electoral debía renovarse o se tenía que exterminar, “pero hablar de exterminar a la autoridad electoral es algo que nunca se había dicho”.

Finalmente, resaltó que este tipo de acciones se ha normalizado tanto, que el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció penalmente a varios consejeros electorales por suspender la revocación de mandato debido a la falta de presupuesto que tendría la institución en 2022.

